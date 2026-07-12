Salzburg
TV
E-Paper
Österreich

Kritischer Pegel

Alarm! Wolfgangsee geht Wasser aus

Blick auf den Wolfgangsee mit niedrigem Wasserstand, umgeben von Bergen und einer kleinen Stadt.
© Wolfgangsee Tourismus
30 Zentimeter weniger Pegel als im Durchschnitt durch Hitze und Trockenheit. Belastung für Landwirtschaft und Energieversorgung.
OE24 auf Google bevorzugen

Salzburg. Die anhaltende Trockenheit sorgt für ungewöhnlich niedrige Wasserstände an mehreren Seen. Besonders deutlich zeigt sich die Situation am Wolfgangsee. Dort liegt der Pegel derzeit rund 30 Zentimeter unter dem Durchschnitt. Die Wolfgangsee-Schifffahrt beobachtet die Entwicklung genau und prüft bereits, ob künftig alle Anlegestellen weiterhin angefahren werden können. Nach Angaben des Betriebsleiters benötigt eines der Schiffe mindestens 1,30 Meter Wassertiefe. Bereits im vergangenen Jahr konnten einzelne Stationen wegen des niedrigen Wasserstands nicht mehr bedient werden. Auch das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste werde zunehmend schwieriger. Zudem leiden Stege und Ufermauern unter den lang anhaltenden Niedrigwasserständen und verschleißen schneller.

Niederschlag brachte kaum Entlastung

Laut dem Hydrografischen Dienst bewegen sich die Pegel zwar noch innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite, der Regen der vergangenen Woche brachte jedoch kaum Entlastung. Ein Großteil des Niederschlags wurde von der Vegetation aufgenommen und konnte weder die Seen noch das Grundwasser nachhaltig auffüllen. Auch der Wiestalstausee verzeichnet deutlich geringere Zuflüsse. Der Wasserstand liegt rund drei Meter unter dem angestrebten Niveau, weil derzeit nur etwa die Hälfte der üblichen Wassermenge in den Stausee fließt. Dadurch sinkt der Pegel kontinuierlich weiter.

Die Salzburg AG warnt, dass bis Ende Juli deutlich mehr Niederschlag notwendig wäre, um ausreichend Wasser für die Stromerzeugung zur Verfügung zu haben. Da in den kommenden Tagen kein ergiebiger Regen erwartet wird, bleibt die Lage angespannt. Die niedrigen Pegel belasten damit nicht nur Natur und Schifffahrt, sondern auch Landwirtschaft, Infrastruktur und Energieversorgung.

Auch interessant

Prügel-Causa: Rosenkranz will Überprüfung

Wimbledon 2026: Zverev fordert Titel-Verteidiger Sinner

Baustart für neue Lentos-Rampe im September

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

87-Jährige in ihrem Haus brutal überfallen

Sorge um Pegelstand in Salzburger Seen

200 Fahrgäste aus defektem Zug evakuiert

Flammen-Inferno in Müllhalle: Floriani verletzt

Biker-Pärchen starb bei Crash gegen Auto

"Pädo-Hunter" quälten, verprügelten und filmten Opfer

Das schlechteste Restaurant in ganz Österreich

Kostenexplosion für Festspielhaus-Umbau

Uni-Proteste sorgen für Verkehrschaos in Wien

Maut-Bosse und Bauern retten Skigebiet