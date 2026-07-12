Alarm! Wolfgangsee geht Wasser aus

30 Zentimeter weniger Pegel als im Durchschnitt durch Hitze und Trockenheit. Belastung für Landwirtschaft und Energieversorgung.

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Salzburg. Die anhaltende Trockenheit sorgt für ungewöhnlich niedrige Wasserstände an mehreren Seen. Besonders deutlich zeigt sich die Situation am Wolfgangsee. Dort liegt der Pegel derzeit rund 30 Zentimeter unter dem Durchschnitt. Die Wolfgangsee-Schifffahrt beobachtet die Entwicklung genau und prüft bereits, ob künftig alle Anlegestellen weiterhin angefahren werden können. Nach Angaben des Betriebsleiters benötigt eines der Schiffe mindestens 1,30 Meter Wassertiefe. Bereits im vergangenen Jahr konnten einzelne Stationen wegen des niedrigen Wasserstands nicht mehr bedient werden. Auch das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste werde zunehmend schwieriger. Zudem leiden Stege und Ufermauern unter den lang anhaltenden Niedrigwasserständen und verschleißen schneller.

Niederschlag brachte kaum Entlastung

Laut dem Hydrografischen Dienst bewegen sich die Pegel zwar noch innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite, der Regen der vergangenen Woche brachte jedoch kaum Entlastung. Ein Großteil des Niederschlags wurde von der Vegetation aufgenommen und konnte weder die Seen noch das Grundwasser nachhaltig auffüllen. Auch der Wiestalstausee verzeichnet deutlich geringere Zuflüsse. Der Wasserstand liegt rund drei Meter unter dem angestrebten Niveau, weil derzeit nur etwa die Hälfte der üblichen Wassermenge in den Stausee fließt. Dadurch sinkt der Pegel kontinuierlich weiter.

Die Salzburg AG warnt, dass bis Ende Juli deutlich mehr Niederschlag notwendig wäre, um ausreichend Wasser für die Stromerzeugung zur Verfügung zu haben. Da in den kommenden Tagen kein ergiebiger Regen erwartet wird, bleibt die Lage angespannt. Die niedrigen Pegel belasten damit nicht nur Natur und Schifffahrt, sondern auch Landwirtschaft, Infrastruktur und Energieversorgung.