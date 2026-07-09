Kostenexplosion für Festspielhaus-Umbau

KPÖ-Landtagsklubobfrau Natalie Hangöbl kritisierte die hohen Kosten für den Festspielhausumbau, blieb damit im Landtag alleine.

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Im Landtag ist am Mittwoch intensiv über die Kosten des geplanten Großumbaus der Salzburger Festspielhäuser diskutiert worden.

Der Rohbericht des Rechnungshofs zeichnet laut KPÖ Salzburg ein "verheerendes Bild" von der Festspielhaus-Sanierung: Während die offiziellen Angaben zuletzt bei über einer halben Milliarde Euro lagen, geht der Rechnungshof mittlerweile von bis zu 635 Millionen Euro aus. Ursprünglich waren 263 Millionen Euro veranschlagt.



"Die Festspielhaus-Sanierung wird immer mehr zum Fass ohne Boden. Die Landesregierung hat sich von Beginn an für die zweitteuerste von sieben Varianten entschieden – jetzt kommen immer mehr Millionen dazu. Wir fordern von Karoline Edtstadler eine Landeshauptfrau-Garantie: Kein Cent zusätzlich für die Festspielhaus-Sanierung. Eine halbe Milliarde Euro ist mehr als genug!", sagte KPÖKlubobfrau Natalie Hangöbl.



Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP): "Wofür ich sorgen werde, ist, dass wir nicht am Ende des Geldes vor einem Loch im Berg stehen. Das garantiere ich Ihnen." Konkret habe man sich mit dem Bund und der Stadt Salzburg auf einen Kostendeckel verständigt. Man sei permanent dabei, das Projekt so anzupassen, das der Kostenrahmen eingehalten werden kann.