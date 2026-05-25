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Schock! Mumifizierte Leichen in Abbruchhaus gefunden
© APA

Krimi in Salzburg

Schock! Mumifizierte Leichen in Abbruchhaus gefunden

25.05.26, 07:25
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In einer Salzburger Bauruine wurden zwei mumifizierte Leichen gefunden. Die Polizei ermittelt nach dem Grusel-Fund auf Hochtouren, während die Identität komplett unklar ist. 

Ein Krimi zur Geisterstunde beschäftigt die Salzburger Polizei. In einem Abbruchhaus wurden zwei Leichen gefunden. Nach dem Grusel-Fund laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. War es ein Unfall- oder Verzweiflungsdrama, eine natürliche Todesursache – oder gar Mord? Der Fall klingt wie aus einem Spuk-Roman.

Rätselhafter Fund zur Geisterstunde

So viel steht jedenfalls derzeit fest: Kurz vor Mitternacht wurden in der Stadt Salzburg offenbar von Nachtschwärmern zwei Tote in einer Bauruine gefunden. Beide Leichen waren bereits mumifiziert. Sie dürften also unentdeckt zumindest Monate, wenn nicht gar Jahre in dem verfallenen Gebäude gelegen sein. Traurig ist, dass sie offenbar vermisste bis dato niemand.

Kriminalisten ermitteln auf Hochtouren

Jetzt versuchen die Kriminalisten die Identität der Toten zu klären. Möglicherweise handelt es sich bei den Personen um ein Paar oder um Obdachlose. Bisher steht noch nicht einmal das Geschlecht fest. Eine gerichtlich angeordnete Obduktion soll nun erste Spuren bringen und Licht in das Dunkel bringen.

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