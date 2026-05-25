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Bauernregel: "Bringt der Mai Blumen ..."
© Getty

Alte Weisheit

Bauernregel: "Bringt der Mai Blumen ..."

25.05.26, 07:10
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Der Mai zeigt sich oft von seiner schönsten Seite, doch eine traditionelle Bauernregel erinnert uns daran, dass die bunte Pracht in der Natur täuschen kann. 

Der Frühling zieht ins Land und überall grünt und blüht es auf den Wiesen. Die bekannte Bauernregel besagt klipp und klar: "Der Mai bringt Blumen dem Gesichte, aber dem Magen keine Früchte". Das bedeutet übersetzt ganz einfach, dass der Monat zwar wunderschöne Blüten für das Auge liefert, für die Ernte noch nicht viel bereitsteht.

 

Schöne Blüten im Frühling

Die Optik in dieser Phase des Jahres ist herrlich anzusehen. Überall sprießen die Pflanzen und die Landschaft verwandelt sich in ein echtes Farbenmeer. Für das menschliche Gesicht und das Auge ist das ein absolutes Highlight nach den grauen Monaten. Doch der Schein trügt, wenn es um die Nahrung geht.

Warten auf die Ernte

Wer im Mai schon auf reife Früchte hofft, wird enttäuscht. Die Natur braucht einfach noch Zeit, um essbare Dinge zu entwickeln. Bis der Magen also wirklich mit frischen Erträgen direkt von den Feldern gefüllt werden kann, muss man sich noch etwas gedulden. Die Blüten sind eben erst der Anfang des Prozesses.

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