Amazon Pop-up Store eröffnet auf der Mahü

Unter "Aus Österreich in die Welt“ eröffnet Amazon für seine österreichischen Verkaufspartner einen Pop-up-Store auf der Mariahilfer Straße 117. Noch bis inklusive 2. Juni präsentieren dort mehr als 60 österreichische kleine und mittelständische Unternehmen ihre Produkte.

Besucher können sich über die Unternehmen informieren, deren Produkte entdecken, ausprobieren, scannen und sich über Amazon bequem nach Hause liefern lassen. "Viele Menschen wissen gar nicht, wie viele österreichische Unternehmen ihre Produkte erfolgreich über Amazon verkaufen – und damit Kunden auf der ganzen Welt erreichen“, sagt Yorck von Mirbach, Country Lead Österreich und Schweiz bei Amazon. "Mit dem Pop-up-Store machen wir diese Vielfalt erstmals physisch erlebbar und geben unseren österreichischen Verkaufspartnern eine Bühne mitten in Wien.“

Österreichische Verkäufer mit Umsatz von über 730 Mio Euro

Der Pop-up-Store ist Teil der Präsentation des neuen Amazon KMU Impact Report 2026, den Amazon gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich vorgestellt hat. 2025 erzielten österreichische Verkaufspartner über Amazon mehr als 730 Millionen Euro Umsatz und exportierten Produkte im Wert von 641 Millionen Euro. Auch Fußball-Legende Toni Polster unterstützt die Initiative und präsentiert auf seiner persönlichen online Amazon-Storefront unter eine Auswahl seiner Lieblingsprodukte österreichischer Amazon Verkaufspartner. Die meisten Produkte, die eine Woche lang im Pop-up-Store ausgestellt werden, erfreuen auch über diese Woche hinaus, denn sie werden von den Ausstellern an die Caritas der Erzdiözese Wien gespendet.