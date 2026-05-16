ESC-Finale: Victoria Swarovski glänzt im hautengen Transparent-Look

Die diesjährige Moderatorin musste bisher viel Kritik einstecken, dabei gab sie alles für eine einzigartige Show. Im Finale strahlt sie heute wieder in Traum-Kleidern. Für den Outfitwechsel hat sie teils weniger als eine Minute Zeit.

Wer im großen Finale des Eurovision Song Contest auf ausgiebige Moderations-Duette von Michael Ostrowski und Victoria Swarovski gehofft hatte, wird enttäuscht: Das rot-weiß-rote Duo wird am Finalabend deutlich seltener auf dem Bildschirm zu sehen sein als noch in den beiden Semifinale-Shows. Doch wenn die Kristallerbin im Bild ist, dann richtig – und glamouröser denn je. Behind the Scenes bedeutet die Show für die Moderation allerdings reinsten Extremsport.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. © APA/GEORG HOCHMUTH

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In der zweiten Hälfte setzt die Kristallerbin dann auf einen harten Kontrast zu dem anfänglichen Sexappeal sie tauscht den Glamour-Look gegen ein romantisches fliederfarbenes Elfenkleid komplettiert durch kunstvolle Drapierungen und eine Schleppe. Für die vielen Outfit-Wechsel im Laufe der Shows hatte Swarovski teils nur 59 Sekunden Zeit.

Victoria Swarovski kämpfte bei den Proben mit ihrer Garderobe. © privat

Panik vor dem Reißverschluss

Im Gespräch mit BILD sagte sprach sie über einen Moment der Panik: „Da habe ich genau 59 Sekunden Zeit, mich umzuziehen. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir das hinkriegen.“ Ihr wichtigstes Mantra dabei: „Der Reißverschluss muss halten – alles andere wäre blöd.“

Die Song-Contest-Woche war also nicht auf der Bühne ein Marathon, sondern auch abseits davon ein echter Sport-Akt für die Moderaratorin.