ESC-Finale: Victoria Swarovski glänzt im hautengen Transparent-Look

Die diesjährige Moderatorin musste bisher viel Kritik einstecken, dabei gab sie alles für eine einzigartige Show. Im Finale strahlt sie heute wieder in Traum-Kleidern. Für den Outfitwechsel hat sie teils weniger als eine Minute Zeit.
Wer im großen Finale des Eurovision Song Contest auf ausgiebige Moderations-Duette von Michael Ostrowski und Victoria Swarovski gehofft hatte, wird enttäuscht: Das rot-weiß-rote Duo wird am Finalabend deutlich seltener auf dem Bildschirm zu sehen sein als noch in den beiden Semifinale-Shows. Doch wenn die Kristallerbin im Bild ist, dann richtig – und glamouröser denn je. Behind the Scenes bedeutet die Show für die Moderation allerdings reinsten Extremsport.
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski.
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In der zweiten Hälfte setzt die Kristallerbin dann auf einen harten Kontrast zu dem anfänglichen Sexappeal sie tauscht den Glamour-Look gegen ein romantisches fliederfarbenes Elfenkleid komplettiert durch kunstvolle Drapierungen und eine Schleppe. Für die vielen Outfit-Wechsel im Laufe der Shows hatte Swarovski teils nur 59 Sekunden Zeit.
Victoria Swarovski kämpfte bei den Proben mit ihrer Garderobe.
Panik vor dem Reißverschluss
Im Gespräch mit BILD sagte sprach sie über einen Moment der Panik: „Da habe ich genau 59 Sekunden Zeit, mich umzuziehen. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir das hinkriegen.“ Ihr wichtigstes Mantra dabei: „Der Reißverschluss muss halten – alles andere wäre blöd.“
Die Song-Contest-Woche war also nicht auf der Bühne ein Marathon, sondern auch abseits davon ein echter Sport-Akt für die Moderaratorin.