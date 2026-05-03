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Wiener Neustadt: Chinesische Delegation zu Besuch bei BM Schneeberger
© Wiener Neustadt

Wirtschaftsdialog

Wiener Neustadt: Chinesische Delegation zu Besuch bei BM Schneeberger

03.05.26, 12:31
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Diamond Aircraft Industries durfte dieser Tage eine Delegation aus der chinesischen Stadt Shaoxing in Wiener Neustadt begrüßen. Im Rahmen dessen statteten sie auch Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) im Neuen Rathaus einen Besuch ab.  

"Internationale Besuche sind nicht einfach nur Termine im Kalender, sondern ein Austausch von Ideen, Kultur und Innovation. Es freut mich sehr, dass unsere chinesischen Gäste neben ihrem Besuch bei Diamond Aircraft auch Zeit hatten, zu mir ins Neue Rathaus zu kommen. Danke fürs Vorbeischauen und für das rege Interesse an Wiener Neustadt", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Shaoxing ist eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Zhejiang in der Ningshao-Ebene. Das Verwaltungsgebiet Shaoxings hat eine Fläche von 8.171 km² und 6 Mio. Einwohner. In dem eigentlichen städtischen Siedlungsgebiet von Shaoxing leben etwa 2.300.000 Menschen. Aus Shaoxing stammt unter anderem der beste und berühmteste Reiswein Chinas (Shaoxing-Reiswein), der zum Trinken und Kochen verwendet wird.

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