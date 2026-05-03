100 Jahre Stadtgemeinde Raabs an der Thaya

Ein historischer Abend im Waldviertel: Im Schüttkasten des Lindenhofs feierte Raabs an der Thaya gestern seinen 100. Geburtstag als Stadtgemeinde – mit prominenter Festgästin.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmte in ihrer Festrede: "Raabs ist ein Ort mit Charakter, außergewöhnlichem Herzen und unglaublicher Atmosphäre!" Die Stadt sei eine echte Vorzeigegemeinde für ganz Niederösterreich – ein „Juwel und eine Oase mit Lebensqualität pur." Als Highlights nannte sie die Kindergartenoffensive, das Vitalbad samt Sauna und den kulturellen Schub durch die Landesausstellung 2009.

Bürgermeister Franz Fischer strahlte: „Genau heute vor 100 Jahren wurde Raabs zur Stadtgemeinde erhoben – ein historischer Tag!" Heute zählt die Gemeinde stolze 35.000 Nächtigungen pro Jahr. Besonders am Herzen liegen ihm die 20 Freiwilligen Feuerwehren und das starke Vereinsleben: „Bei einem Verein dabei zu sein ist nicht mit Geld aufzuwiegen – das tut der Seele gut." Ehrung verdient! Stadtarchivar Erich Kerschbaumer erhielt aus den Händen der Landeshauptfrau das Silberne Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Querflöten-Ensemble der Musikschule.