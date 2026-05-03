Fünf Kinder bei Explosion an Lagerfeuer verletzt

Fünf Jugendliche sind Samstagabend bei einer Explosion in St. Oswald (Bezirk Freistadt) verletzt worden.

Die vier Mädchen und der Bursche im Alter von zehn bis 14 Jahren aus dem Bezirk Vöcklabruck saßen mit ihrer Jugendgruppe bei einem Lagerfeuer, als dieses um 20.00 Uhr plötzlich explodierte. Auslöser war ein Kriegsrelikt unter der Feuerstelle. Die Verletzten wurden ins Klinikum nach Linz gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Polizei untersuchte eine zweite Feuerstelle neben der explodierten und fand dort ein weiteres Kriegsrelikt. Ein sprengstoffkundiges Organ sowie der Entschärfungsdienst wurden beigezogen. Wie die Kriegsrelikte unter die Feuerstellen gekommen sind, wurde am Sonntag noch ermittelt.