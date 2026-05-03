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Amstetten: Übergabe der Waldbrandkarte
© Amstetten

Meilenstein

Amstetten: Übergabe der Waldbrandkarte

03.05.26, 13:12
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Am 29. April erfolgte auf der Bezirkshauptmannschaft Amstetten die Übergabe der Waldfachpläne für die Einsatzorganisationen des Bezirkes Amstetten. 

Diese Pläne umfassen wichtige Informationen über die Beschaffenheit von Wegen, Umkehrplätzen, Absperrungen, Engstellen, Gewichtsbeschränkungen, Wasserentnahmestellen und Hubschrauberlandeplätzen. Neben Waldbränden und Forstunfällen werden diese Karten auch für die Rettung bei Freizeitunfällen benötigt. Seitens der Feuerwehren wurden die umfangreichen Daten im Vorjahr erfasst und digital eingegeben.

Die gesammelten Details wurden vom Forsttechnischen Büro Mayerhofer zu einer Gesamteinsatzkarte zusammengefügt und sind nun sowohl analog als auch digital verfügbar. Der Gemeindedienstleistungsverband Amstetten agierte als Projektträger und Förderwerber.

Die offizielle Übergabe erfolgte durch Bezirkshauptfrau Mag. Martina Gerersdorfer gemeinsam mit dem Bezirksfeuerwehrkommando. Projektleiter Stefan Mayerhofer präsentierte das Projekt und gab dabei auch wertvolle Hintergrundinformationen.

Die Karte wird aber noch weitere Aufgaben erfüllen: Sie wird u. a. bei der Suche nach vermissten Personen, bei Forstarbeitsunfällen oder bei der Hilfe für feststeckende Fahrzeuge in schwierigem Gelände von großem Wert sein, informiert das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

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