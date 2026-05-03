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Baden: Ein Jahrhundert Sommerglück
© Baden

Jubiläum

Baden: Ein Jahrhundert Sommerglück

03.05.26, 13:09
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Ein ganzes Jahrhundert Sommerglück – das Strandbad Baden wird 100 und feiert das mit einem Programm der Extraklasse!  

Beim Kick-off-Event tauchten bereits Promis wie Mirna Jukic und Kurt Faist in die einzigartige Atmosphäre ein.

Neue Wasserrutsche – und alle wollen drauf!

Baden: Ein Jahrhundert Sommerglück
© Baden

Der Star des Auftakts: die brandneue Wasserrutsche! Strandbad-Leiter Harald Gölles, Vizebürgermeister Jowi Trenner und Tourismusdirektor Klaus Lorenz wagten als Erste den Sprung – und hatten dabei sichtlich riesigen Spaß. Klar: Dieser Publikumsmagnet kennt keine Altersgrenzen!

24. Juli: Die Mega-Geburtstagsparty!

Der absolute Höhepunkt steigt am 24. Juli – exakt 100 Jahre nach der Eröffnung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kommt persönlich vorbei. Auf dem Programm: Sommerhits aus einem Jahrhundert, ein Luftmatratzenrennen mit lokalen Promis und der nachgestellte historische Sprung vom Sprungturm. Die ersten 100 Besucher bekommen sogar ein Stück Geburtstagstorte!

Kabarett, Clubbing & Charity-Schwimmen

Das Jubiläumsprogramm hat für jeden was: Kabarett-Stars wie Christoph Fälbl und Gerald Fleischhacker treten unter freiem Himmel auf, beim 24-Stunden-Charity-Schwimmen zählt jede Runde für Badener Familien in Not – und das Strandbad-Clubbing „Dancing on the Beach" bringt echtes Beachparty-Feeling in die Stadt! Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) schwärmt: "Viele haben hier ihre ersten Schwimmzüge gemacht – oder sogar ihre erste große Liebe kennengelernt."Dieser Sommer in Baden wird unvergesslich!

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