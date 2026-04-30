TV-Hammer: Paul Janke wird zum zweiten Mal der "Bachelor"

Er ist der Inbegriff des Rosenkavaliers: Paul Janke kehrt tatsächlich als „Der Bachelor“ zurück. 14 Jahre nach seinem ersten Versuch bekommt der TV-Star eine eigene Staffel. Für Frauen öffnet sich damit erneut die Chance auf ein Date mit dem Ur-Bachelor in einer absoluten TV-Premiere.

Der mittlerweile 44-jährige Hamburger wird erneut zum Hauptdarsteller des RTL-Erfolgsformats. In der Spezial-Staffel „Der Bachelor – Pauls zweite Chance“ darf der Wahlmallorquiner wieder Rosen verteilen. Bevor es so weit ist, startet jedoch erst die reguläre Staffel „Die Bachelors“ mit Sebastian Paul und Tim Reitz. Die neuen Folgen sind auf RTL+ ab Mittwoch abrufbar. Die Ausstrahlung im Free-TV folgt am Mittwoch, 10. Juni, sowie am Donnerstag, 11. Juni.

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Ein Novum im Fernsehen

Diese Rückkehr markiert eine absolute Premiere, denn noch nie durfte ein Bachelor ein zweites Mal in der Hauptrolle antreten. Paul Janke gilt für viele Fans – auch hier in Österreich – als der „Ur-Bachelor“, da seine Staffel im Jahr 2012 den Grundstein für den anhaltenden Erfolg der Show legte. Interessierte Frauen können sich ab sofort für die neue Suche bewerben.

Paul Janke ist gereift

Beruflich ist Janke heute als DJ erfolgreich und lebt auf Mallorca. Über seine Rückkehr sagt er gegenüber RTL: „14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre.“ Er betont zudem, dass er heutzutage viel mehr im Reinen mit sich selbst sei als bei seinem ersten Versuch vor über einem Jahrzehnt: „Ich bin natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden, habe meine Einstellung zu einigen Sachen auch verändert.“

Suche nach der Liebe

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Bisher blieb dem 44-Jährigen das dauerhafte Liebesglück im TV verwehrt. Weder in seiner ersten Staffel noch bei Ablegern wie „Bachelor in Paradise“ fand er die Richtige. Nun hofft er auf ein Happy End in einer Traumkulisse mit 20 Frauen. Ein offizieller Sendetermin für Jankes eigene Staffel steht aktuell noch nicht fest.