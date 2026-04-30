Schock-Auftritt am Red Carpet: Was ist mit Olivia Wilde passiert?

Eigentlich sollte die Premiere ihres neuen Films "The Invite" ein voller Erfolg werden, doch das Aussehen von Olivia Wilde stiehlt der Leinwand die Show. Auf Social Media wird heftig über das veränderte Gesicht der Schauspielerin diskutiert. Fans und Experten vermuten das Mittel Ozempic dahinter.

Olivia Wilde präsentierte ihren neuen Film "The Invite", der im Sommer in die Kinos kommen soll. Doch nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich gibt es in der Community nur ein Thema: die deutliche Gewichtsabnahme des Stars. Auf der Plattform X häufen sich die Kommentare von besorgten Usern, die den neuen Look kritisch hinterfragen.

Spekulationen um das Abnehmmittel

Olivia Wilde © Getty

Viele Nutzer vermuten, dass die Schauspielerin mit Ozempic abgenommen haben könnte. Das Medikament wurde ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt, wird in Hollywood aber immer öfter zweckentfremdet. „Was zum Teufel geht gerade in Hollywood vor“, fragt ein Nutzer fassungslos, während ein anderer sich ernsthafte Sorgen um ihr Gesicht macht.

Das sogenannte Ozempic Gesicht

Der medizinische Experte Dr. Jesse Morse warnt auf seinem Account vor dem sogenannten „Ozempic-Gesicht“. Dabei handelt es sich um einen extremen Verlust an Gesichtsvolumen durch rasches Abnehmen. Laut Morse sei dieser Effekt nahezu unmöglich rückgängig zu machen, weshalb er dringend von der Nutzung abrät. Einige Verteidiger glauben hingegen, dass nur die Beleuchtung und der Winkel ungünstig waren.

Erfolg für The Invite

Olivia Wilde © Getty

Abseits der optischen Debatte gibt es für Olivia Wilde beruflich gute Nachrichten. Ihr neues Werk erhält bereits erste positive Kritiken und wird als gelungene Rückkehr gefeiert. Damit scheint sie die eher durchwachsenen Reaktionen auf ihren letzten Film aus dem Jahr 2022 endgültig hinter sich zu lassen.

Der Film wird trotz der privaten Diskussionen mit Spannung erwartet und soll die Karriere der Schauspielerin wieder festigen.