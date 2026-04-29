Nach Skandalen: ORF-Stars starten Aktion "#NichtMitUns"

Zahlreiche ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben sich der Initiative "#NichtMitUns" angeschlossen.

"Wir alle arbeiten für den ORF und machen jeden Tag Programm im Fernsehen, Radio und Online", heißt es auf der Website der neu ins Leben gerufenen Aktion "#NichtMitUns". Aber: "Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben uns fassungslos gemacht. Wir wollen uns nicht für Skandale und Missstände rechtfertigen müssen, mit denen wir nichts zu tun haben. Wir wollen weiterhin das machen, was wir am besten können: Das beste Programm für unser Publikum."

Daher wurde nun die Initiative ins Leben gerufen, die bereits von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt wird. Darunter finden sich auch prominente Namen. Eine Auswahl:

"ZiB2"-Moderator Armin Wolf

"ZiB"-Moderator Tarek Leitner

"ZiB"-Moderatorin Nadja Bernhard

EU-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter.

"Report"-Chefin Eva Linsinger

Moderator Stefan Lenglinger

"Report"-Moderator Yilmaz Gülüm

Ungarn-Korrespondent Paul Krisai

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Auf der Website werden Fragen wie "Machtmissbrauch im ORF?", "Täterschutz statt Opferschutz?", "Parteipolitik im Stiftungsrat" oder "Politische Besetzungen?" gestellt. Die Antwort: "#nichtmituns".

ORF-Wolf: "Wir wollen uns nicht für Skandale und Missstände rechtfertigen müssen"

"ZiB2"-Anchor Armin Wolf äußerte sich bereits auf Bluesky zu der Aktion. "Wir arbeiten für den ORF – mit Leidenschaft und Freude. Wir wollen uns nicht für Skandale und Missstände rechtfertigen müssen, mit denen wir nichts zu tun haben", so der Moderator.

Bekanntlich befindet sich der ORF seit dem Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann Anfang März in der Krise.