Queen Camilla traf "Sex and the City"-Star und Ex-Vogue-Chefin

Die Veranstaltung war dem Engagement der Königin für Alphabetisierung gewidmet.

Die britische Königin Camilla hat sich bei ihrem Besuch in New York mit zwei Stilikonen der Stadt getroffen. Schauspielerin Sarah Jessica Parker - bekannt aus der Kultserie "Sex and the City" - und die ehemalige Vogue-Chefin Anna Wintour begleiteten Camilla zu einer Veranstaltung in der berühmten New York Public Library, wie Medien übereinstimmend berichteten.

Queen Camilla mit Sarah Jessica Parker © Getty

Die Veranstaltung war dem Engagement Camillas für Alphabetisierung gewidmet. Vor dem Gebäude hatte sich eine Menschentraube versammelt, um einen Blick auf die Königin und ihre Begleiterinnen zu erhaschen, wie auf Videos zu sehen war. Die Bibliothek zählt zu den größten der Welt.

Anna Wintour mit Queen Camilla © Getty

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Beim Treffen mit Wintour nahm diese - der Etikette entsprechend - ausnahmsweise sogar ihre legendendäre Sonnenbrille ab. Bei Wintours "Met Gala" kommenden Montag wird die Queen aber nicht dabei sein.