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König Carl Gustaf von Schweden
© Getty Images

Seit 1973 Oberhaupt

Schwedens König Carl XVI. Gustaf feiert seinen 80. Geburtstag

29.04.26, 23:29
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In Schweden wird am Donnerstag der 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf gefeiert.  

Nach Angaben des Palastes werden dazu hochrangige Gäste in Stockholm erwartet. Geplant sind unter anderem ein Dankgottesdienst, ein Überflug von Luftwaffenmaschinen sowie ein Gala-Diner. Carl XVI. Gustaf ist bereits seit 1973 Staatsoberhaupt, 1976 heiratete er die Deutsche Silvia Sommerlath. Am 13. Juni finden die Feierlichkeiten zu ihrer Goldenen Hochzeit statt.

Der König hat in Schweden nur eine repräsentative Rolle. Dennoch hat Carl XVI. Gustaf mit seinen Äußerungen wiederholt gesellschaftliche Debatten beeinflusst. Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Schweden für den Erhalt der Monarchie. Viele können sich allerdings vorstellen, dass es besser wäre, wenn der König abdankte und Kronprinzessin Victoria auf den Thron käme.

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