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Land heizt mit Holz: 7 neue Biomasse-Werke sollen Energie-Unabhängigkeit bringen
© Sensenschmied/CC BY-SA 3.0

Energieunabhängig

Land heizt mit Holz: 7 neue Biomasse-Werke sollen Energie-Unabhängigkeit bringen

22.04.26, 10:10
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Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) schnürt ein 17,7-Millionen-Paket für heimische Wärme. 

Die NÖ Landesregierung hat sieben neue Biomasse-Nahwärmeprojekte einstimmig beschlossen. LH-Stv. Stephan Pernkopf macht damit klar: Schluss mit teuren Energie-Importen aus Krisengebieten wie Russland oder dem arabischen Raum. "Wir heizen lieber mit heimischer Energie als mit teuren Importen aus Krisengebieten, von denen man heute gar nicht weiß, ob sie morgen überhaupt in Europa ankommen", unterstreicht Pernkopf.

Das sind die 7 neuen Heiz-Kraftwerke

Gänserndorf, Karlstetten, Melk, Schwarzau am Steinfeld, Traisen, Petzenkirchen und Waldenstein bekommen frische Biomasse-Anlagen. Insgesamt werden dabei 95 Kilometer Leitungen verlegt und fast 300 Haushalte mit grüner Wärme versorgt.

Die Zahlen, die zählen

  • 17,7 Millionen Euro Gesamtinvestition
  • 122 MWh erneuerbare Wärme aus regionaler Biomasse
  • 38.000 Schüttraummeter Holz werden eingesetzt
  • 2,3 Millionen Euro EU-Förderung
  • 3,05 Millionen Euro von Land NÖ und Bundesministerium

Bereits 45 Prozent heizen mit Holz

Pernkopf kann sich auf beeindruckende Zahlen stützen: Schon fast die Hälfte aller NÖ-Haushalte heizt mit Holz oder Biomasse-Nahwärme. Die 873 bestehenden Anlagen bringen allein durch den Betrieb 120 Millionen Euro Wertschöpfung pro Jahr. Und der Abschied vom Öl läuft auf Hochtouren: Die Zahl der Ölkessel halbierte sich in nur fünf Jahren von 100.000 auf 50.000. Kurzum: Österreich macht sich unabhängig

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