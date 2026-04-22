Amoklauf an Schule angekündigt – Festnahme

Der 14-Jährige soll die Tat beim Computerspielen angekündigt haben. Die Polizei stellte beim Tatverdächtigen Schreckschusspistolen sicher.

Pernitz. Ein 14-Jähriger soll beim Computerspielen einen Amoklauf an einer Schule in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) angekündigt haben. Der Jugendliche wurde am Montag festgenommen. Am Mittwoch wurde U-Haft verhängt, sagte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, auf APA-Anfrage. Ein Mitspieler hatte Anzeige erstattet, bestätigte Sprecher Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Medienberichte. Mehrere Schreckschusspistolen wurden sichergestellt.

Der 14-Jährige soll den Amoklauf im Chat eines Onlinespiels angekündigt haben. Gefunden worden sein soll an der Wohnadresse des Verdächtigen laut Medienberichten auch eine Art "Todesliste" mit Namen von Mitschülern. Der Teenager wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ein psychologisches Gutachten soll klären, ob eine verzögerte Reife vorliegt.