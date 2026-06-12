Feuerwehr rettet Pferd in Laxenburg

Dramatischer Einsatz am 5. Juni 2026 im Reitstall Laxenburg: Ein Pferd lag hilflos am Boden und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen – die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg musste ran!

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Zunächst stabilisierte ein Tierarzt den Patienten mit Schmerzmitteln. Dann zeigten die Florianis ihr Können: Mit einem speziellen Hebegeschirr für Großtierrettungen, einem Flaschenzug und einem stabilen Dreibein wurde das Tier vorsichtig wieder auf die Beine gehievt. Kurze Zeit später stand der Vierbeiner wieder selbstständig auf seinem eigenen Hufen.

Happy End

15 Feuerwehrmitglieder mit zwei Fahrzeugen waren rund eine Stunde im Einsatz – Happy End inklusive!