Tierrettung
Feuerwehr rettet Pferd in Laxenburg
Zunächst stabilisierte ein Tierarzt den Patienten mit Schmerzmitteln. Dann zeigten die Florianis ihr Können: Mit einem speziellen Hebegeschirr für Großtierrettungen, einem Flaschenzug und einem stabilen Dreibein wurde das Tier vorsichtig wieder auf die Beine gehievt. Kurze Zeit später stand der Vierbeiner wieder selbstständig auf seinem eigenen Hufen.
Happy End
15 Feuerwehrmitglieder mit zwei Fahrzeugen waren rund eine Stunde im Einsatz – Happy End inklusive!
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