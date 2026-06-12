Badeteich Hirschstetten wieder geöffnet

Entwarnung am Badeteich Hirschstetten: Nach dem Verdacht auf mögliche Blaualgen wurde der Badeteich in Hirschstetten nach aktuellen Untersuchungen wieder für Badegäste freigegeben.

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Der Badeteich in Hirschstetten ist wieder für Badegäste zugänglich. Am vergangenen Dienstag wurde der Badesee nach positiven Schnelltests vorübergehend komplett gesperrt.

Zuvor waren am Wochenende in den Flachwasserbereichen des Badeteichs grünlich-blaue Schlieren festgestellt worden. Daraufhin wurde der Badeteich bis auf Weiteres für Besucherinnen und Besucher geschlossen.

Nach weiteren Überprüfungen wurde die Sperre nun aufgehoben und der Badeteich wieder freigegeben.

"Die vorsorgliche Absperrung wird nun wieder entfernt", teilte ein Sprecher der MA 45 (Wiener Gewässer) dem ORF mit. Bei einer erneuten Untersuchung des Gewässers am Donnerstag seien keine Schlieren oder Trübungen mehr erkennbar gewesen.

Zudem teilte er mit, dass in allen seit Samstag entnommenen Wasserproben keine schädlichen Cyanotoxine, umgangssprachlich "Blaualgen", mehr nachgewiesen werden konnten.

So wirken Blaualgen auf Mensch und Tier

Cyanotoxine werden von verschiedenen Arten der Cyanobakterien gebildet. Die Auswirkungen dieser Bakterien auf den Menschen können variieren und reichen von leichten Beschwerden bis hin zu schweren Erkrankungen. Der Kontakt mit Blaualgen kann beim Menschen Übelkeit und Erbrechen, Hautreizungen sowie Atembeschwerden verursachen und in schwerwiegenden Fällen sogar zu Leberschäden führen.

Für Hunde können die Toxine sogar lebensgefährlich sein, etwa wenn sie kontaminiertes Wasser aufnehmen, sich nach dem Baden das Fell ablecken oder verrottende Algenreste am Ufer fressen.

Dennoch ist wichtig hervorzuheben, dass einige Arten der Cyanobakterien sowohl für den Menschen als auch für Tiere völlig unbedenklich sind.

Cyanobakterien kommen natürlicherweise in Teichen und Seen vor. Bei hohen Temperaturen, viel Sonneneinstrahlung und einem hohen Nährstoffgehalt im Wasser können sie sich jedoch explosionsartig vermehren. Ebenso rasch, wie sich die Bakterien vermehren, verschwinden sie oftmals aber auch wieder, etwa durch Regen oder Wind, die das Wasser durchmischen und die Bedingungen im Gewässer verändern.