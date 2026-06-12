"Goldene Kelle" für spektakuläre Baugestaltung

Am 9. Juni 2026 vergab LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) im Stiftskeller von Klein-Mariazell die „Goldene Kelle" – Niederösterreichs höchste Auszeichnung für herausragende Baugestaltung.

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Sieben Projekte überzeugten die Leserinnen und Leser des Magazins „Niederösterreich GESTALTEN" mit Mut, Handwerkskunst und dem gelungenen Zusammenspiel von Alt und Neu.

Refugium Wexlnest, St. Corona am Wechsel

Ein Ehepaar aus Kalifornien hauchte einer Frühstückspension aus den 1970ern neues Leben ein – mit großzügigen Lofts und atemberaubendem Blick auf die Voralpenlandschaft.

Winzerhaus Imbach

Ein heruntergekommener Bauernhof wurde fachgerecht saniert und dabei mittelalterliche Schätze entdeckt – darunter ein Kellergewölbe und eine Holzbalkendecke mit der eingravierten Jahreszahl 1694.

Am Beispiel Kleinmariaziell. © Wolfgang Spekner

Nachmittagsbetreuung Retz

Die alte Press- und Gärhalle der Retzer Winzergenossenschaft wurde zur modernen Nachmittagsbetreuung umgebaut – der asphaltierte Schulhof ist heute eine grüne Oase rund um eine ehrwürdige alte Linde.

Wohnhaus Arbesbach

Das Großelternhaus aus den 1980ern wurde von einer Jungfamilie komplett verwandelt – neue Holzfassade, schlichtes Satteldach und lichtdurchflutete Räume statt grauem Walmdach-Charme.

Stiftskeller Klein-Mariazell

Einst lagerten hier 200.000 Liter Wein, zuletzt diente das historische Gemäuer als LKW-Garage – nach aufwändiger Revitalisierung erstrahlt der Stiftskeller nun wieder in historischem Glanz, inklusive rekonstruiertem Wappen von 1753.

Bauernhaus Tulbing

Statt Abriss entschied sich die Familie für Bewahrung – der Bauernhof der Urgroßeltern im Ortskern von Chorherrn wurde mit mediterranem Innenhof und offenem Stadl-Wohnzimmer zum Herzstück der Familie.

Schüttkasten Niedergrünbach

Der herrschaftliche Kornspeicher aus dem Jahr 1693 steht seit Jahrzehnten leer – heute beherbergt er 37 Ferienwohnungen mit Spa-Bereich und beweist, dass Waldviertel-Tradition und modernes Reisen wunderbar harmonieren.