Ist das der verrückteste Tunnel der Welt?

Norwegen plant ein weltweit einzigartiges Bauwerk: Künftig sollen selbst große Schiffe einen Berg durchqueren können.

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Der sogenannte "Stad Ship Tunnel" soll eine gefährliche Seeroute ersetzen. Er entsteht an der Westküste Norwegens und wird rund 1,8 Kilometer lang. Mit einer Breite von etwa 37 Metern soll er sogar größeren Schiffen die Durchfahrt ermöglichen. Nach den Plänen können auch Kreuzfahrtschiffe mit bis zu 140 Metern Länge den Tunnel nutzen.

Damit wäre der "Stad Ship Tunnel" der erste Tunnel weltweit, der speziell für seetüchtige Schiffe dieser Größe gebaut wird.

Kosten explodierten

Das Projekt sorgt bereits seit Jahren für Diskussionen. Ursprünglich waren Kosten von rund 455 Millionen Euro vorgesehen. Inzwischen liegt der neue Kostenrahmen bei umgerechnet rund 782 Millionen Euro.

Trotz der massiven Verteuerung hat die norwegische Politik grünes Licht gegeben. Der Baustart soll 2027 erfolgen. Die Bauzeit wird auf etwa fünf Jahre geschätzt.

3 Millionen Kubikmeter Fels

© Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Für das Mega-Projekt müssen rund drei Millionen Kubikmeter Gestein aus dem Berg gesprengt werden. Das entspricht etwa 750.000 Lkw-Ladungen.

Der Tunnel soll künftig einen der gefährlichsten Küstenabschnitte Norwegens umgehen. Vor dem Kap Stad sorgen heftige Stürme und hohe Wellen regelmäßig für Probleme in der Schifffahrt.

Statt die berüchtigte Landzunge auf offener See zu umfahren, sollen Schiffe künftig einfach durch den Berg fahren. Gelingt das Vorhaben, schreibt Norwegen ein neues Kapitel der Ingenieurskunst.