Sicherheit geht vor
Hochwasser-Schutzschild für St. Andrä-Wördern fertig
12,8 Millionen Euro wurden investiert – das Land Niederösterreich und der Bund steuern je 4,76 Millionen bei, die Marktgemeinde St. Andrä-Wördern übernimmt 3,28 Millionen Euro. Gebaut wurde von 2024 bis 2026.
Was wurde gebaut?
Hochwasserschutzmauern, Gerinneaufweitungen, adaptierte Brücken und ein Geschiebefangbecken – plus naturnahe Umgestaltung des Bachbettes für Mensch und Natur gleichermaßen.
Auch interessant
Landesrat Anton Kasser (ÖVP) ist stolz: „Jeder investierte Euro ist ein Euro für die Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher." Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) pflichtet bei: Hochwasserschutz stärke nicht nur die Sicherheit, sondern auch die regionale Wirtschaft.
300 Gemeinden bereits sicherer
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zieht beeindruckende Bilanz: Seit 2002 wurden in Niederösterreich rund 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt – über 300 Gemeinden sind dadurch heute besser geschützt. Als nächste große Bauprojekte stehen Wöllersdorf-Steinabrückl, St. Veit an der Gölsen und Zellerndorf an.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden