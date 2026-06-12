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Sicherheit geht vor

Hochwasser-Schutzschild für St. Andrä-Wördern fertig

Auf der Brücke, die verbindet.
© Weinwurm Michael
1.800 Menschen in St. Andrä-Wördern können ab sofort aufatmen! Der neue Hochwasserschutz am Hagenbach ist fertig – und schützt 347 Objekte vor einem 100-jährlichen Hochwasser. Schäden von bis zu 26 Millionen Euro sollen damit künftig verhindert werden!
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12,8 Millionen Euro wurden investiert – das Land Niederösterreich und der Bund steuern je 4,76 Millionen bei, die Marktgemeinde St. Andrä-Wördern übernimmt 3,28 Millionen Euro. Gebaut wurde von 2024 bis 2026.

Was wurde gebaut?

Hochwasserschutzmauern, Gerinneaufweitungen, adaptierte Brücken und ein Geschiebefangbecken – plus naturnahe Umgestaltung des Bachbettes für Mensch und Natur gleichermaßen.

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Feierlich eröffnet.
Landesrat Kasser bei Festansprache © Weinwurm Michael

Landesrat Anton Kasser (ÖVP) ist stolz: „Jeder investierte Euro ist ein Euro für die Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher." Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) pflichtet bei: Hochwasserschutz stärke nicht nur die Sicherheit, sondern auch die regionale Wirtschaft.

300 Gemeinden bereits sicherer

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zieht beeindruckende Bilanz: Seit 2002 wurden in Niederösterreich rund 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt – über 300 Gemeinden sind dadurch heute besser geschützt. Als nächste große Bauprojekte stehen Wöllersdorf-Steinabrückl, St. Veit an der Gölsen und Zellerndorf an.

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