300.000 feiern Regenbogenparade

Am kommenden Samstag wird ein Mega-Ansturm auf die Wiener Regenbogenparade erwartet, wenn zusammen ein Zeichen für Akzeptanz, Respekt und Gleichberechtigung gesetzt wird. Mit an Bord sind Promis wie JJ und Conchita Wurst.

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Am Samstag, den 13. Juni, werden wieder Hunderttausende zur 30. Regenbogenparade auf die Wiener Ringstraße strömen und gemeinsam für Akzeptanz und einheitliche Rechte demonstrieren. Das beliebte "LGBTQIA+"-Event gilt als größte jährlich stattfindende Demo in Österreich und bringt Personen unterschiedlichster Lebensrealitäten zusammen. Ob lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, queer oder heterosexuell – im Mittelpunkt steht das kollektive Eintreten für Respekt und ein diskriminierungsfreies Miteinander.

Das Pride Village vor dem Wiener Rathaus. © martin darling

Bereits ab 9.30 Uhr sammeln sich die teilnehmenden Gruppen zwischen Rathausplatz, Burgtheater und Franz-Josefs-Kai. Der Demonstrationszug bewegt sich anschließend entgegen der Fahrtrichtung über die gesamte Ringstraße. Vorbei an Parlament, Heldenplatz, Staatsoper, Urania und Schwedenplatz zieht die Parade einmal rund um die Innere Stadt. Gegen 16 Uhr wird die Spitze des Zuges wieder am Rathausplatz erwartet, um im Pride Village gemeinsam abzufeiern.

Die Demo-Route der Wiener Regenbogenparade am 13. Juni 2026. © Vienna Pride / Open Street Map

Die Regenbogenparade versteht sich nicht nur als Fest der Vielfalt, sondern genauso als politische Demonstration. Um 15 Uhr wird der Zug für einen Moment des Gedenkens anhalten. Dabei wird jener Menschen gedacht, die nicht mehr unter uns sind. Im Anschluss geht das Programm ohne Umschweife weiter. Bereits ab 10 Uhr wartet am Rathausplatz das Pride Village mit einem ganztägigen Programm sowie Beratungsangeboten auf. Gegen 18.30 Uhr startet die Pride Celebration mit Ansprachen von Aktivist*innen und Politiker*innen, ehe die Pride Night den Veranstaltungstag mit Acts wie JJ oder Conchita Wurst ausklingen lässt.

Aktivist*innen der HOSI Wien informieren im Vienna Pride Village vor Ort. © HOSI Wien

Das Bühnenprogramm

Die Moderation auf der Bühne des Pride Village übernehmen Mel Merio und Peter Schreiber, Miriam Hie und Grazia Patricia. Hier ist das Bühnenprogramm im Detail:

10:00 Uhr: Mel Merio

11:00 Uhr: Eröffnungsreden Regenbogenparade

11:30 Uhr: Mel Merio

12:30 Uhr: Dorah

13:15 Uhr: Lila Gold

14:00 Uhr: Philip Piller Live

14:15 Uhr: Electric Indigo

15:05 Uhr: kleinabaoho Live

15:25 Uhr: Nani Mag. Viech

16:10 Uhr: DJ Lunja & Lex, Swiftie Nights Vienna

17:00 Uhr: Gatafiera

17:20 Uhr: Alessandro Caruso

18:20 Uhr: Ness

18:45 Uhr: Moment des Gedenkens gelesen von Angelo Tagle (Englisch) and Terry Chladt (Deutsch)

19:00 Uhr: Pride Celebration mit Nationalratsabgeordnetem Mario Lindner, Nationalratsabgeordnetem David Stögmüller, Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Obfrau der HOSI Wien Ann-Sophie Otte, Geschäftsführerin Stonewall GmbH und Vienna Pride Veranstalterin Katharina Kacerovsky-Strobl

19:30 Uhr: JJ

19:40 Uhr: Conchita Wurst

19:45 Uhr: Metamorkid mit Bloodsugar

19:55 Uhr: Ængl

20:15 Uhr: Pop:sch

20:40 Uhr: Celebration Show präsentiert von Pandora Nox mit den Miss*ter-Vienna-Pride-Gewinner*innen 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 & 2026: Rage, Eimer Kantwurst, Gwen Darling, Spizy G feat. Nox Dynasty

21:05 Uhr:DJ Gunn & Friends: Melanie Wehbe, Patrik Jean

21:30 Uhr: The Weather Girls

22:05 Uhr: Eli Preiss

22:20 Uhr: Katie Kace & Nica, Pinked

22:45 Uhr: Donauwalzer