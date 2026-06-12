19-Millionen-Projekt: Vöslauer nimmt Anlage in Betrieb

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht in der Investition ein starkes Bekenntnis zum Standort Niederösterreich und eine wichtige Stärkung der regionalen Wirtschaft.

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Bei Vöslauer in Bad Vöslau ist am Freitag eine neue Aseptik-Abfüllanlage offiziell in Betrieb gegangen. Die Anlage wurde im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker sowie Vertretern der Ottakringer Getränke AG und der Vöslauer-Geschäftsführung eröffnet.

Das Investment in der Höhe von 19 Millionen Euro sei ein starkes Signal für den Standort Niederösterreich, betonte Mikl-Leitner. "Dieses große Investment in der Höhe von 19 Millionen Euro werte ich als großes Vertrauen in den Standort Niederösterreich", so die Landeshauptfrau. Sie sehe darin auch eine Stärkung der Partnerschaft zwischen Vöslauer und dem Bundesland.

"Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen"

Nur durch laufende Investitionen könne Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden, so Mikl-Leitner weiter. Mit der neuen Produktionsanlage würden neue Maßstäbe in der Getränkeproduktion gesetzt – insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit. Produziert werde ohne künstliche Aromen, ohne Süßungsmittel und ohne Kohlensäure, was dem aktuellen Zeitgeist der Konsumentinnen und Konsumenten entspreche.

Die Investition trage außerdem dazu bei, dass Vöslauer seine Position als Marktführer weiter festigen und ausbauen könne.