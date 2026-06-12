Hüpfburg fliegt weg: Mädchen (3) stirbt

Eine Hüpfburg wurde von einer starken Windböe erfasst, mehrere Menschen wurden verletzt. Für ein dreijähriges Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

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Der Unfall ereignete sich bei einer Veranstaltung in einem Park in der kanadischen Stadt Montreal. Als ein heftiger Sturm aufzog, wurden mehrere aufblasbare Spielgeräte durch die Luft geschleudert – darunter auch eine Hüpfburg.

Insgesamt wurden elf Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Dreijährige erlag ihren Verletzungen

Besonders tragisch: Die drei Jahre alte Ava wurde bei dem Unglück schwer verletzt. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch wenig später seinen Verletzungen.

Der Tod des Kindes löste in der gesamten Region große Betroffenheit aus. Zahlreiche Menschen bekundeten ihre Anteilnahme.

Gemeinde steht unter Schock

Nach dem Unglück meldeten sich Vertreter der Gemeinde mit bewegenden Worten zu Wort. Für die Familie des Mädchens wurde zudem eine Spendenaktion gestartet, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte und ob die Hüpfburg ausreichend gesichert war, wird nun untersucht.

Ein unbeschwerter Tag voller Spiel und Spaß verwandelte sich binnen Sekunden in einen Albtraum. Zurück bleiben Trauer, viele offene Fragen – und eine Familie, die ihre kleine Tochter verloren hat.