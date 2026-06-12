Transfrau wie Conchita auf FPÖ-Plakat für Volksfest

KI spielte Parteigrafikern einen Streich - Häme von Grünen und NEOS: "Warm, wärmer - happy Pride"

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Es soll eine ganz große Sause werden - samt Rede von Parteichef Herbert Kickl sowie einem Auftritt der deutschen Schlager-Legende Roberto Blanco (89). Die FPÖ lädt für den 20. Juni zum Volksfest auf den Wiener Stephansplatz - gefeiert wird, etwas verspätet, der 70. Geburtstag der Partei.

Nun, damit auch wirklich schöne Menschen auf dem Parteiplakat zu sehen sind, verließen sich die FPÖ-Mitarbeiter augenscheinlich auf eine KI (Künstliche Intelligenz). Und die spielte ihnen - ausgerechnet vor dem "Pride-Wochenende" in Wien - einen Streich. Neben lachenden Feschaks beiderlei Geschlechts hat sich ausgerechnet eine Transfrau auf das Plakat verirrt: Lange Haare, Bart und ein Kleid - das entspricht eher Conchita Wurst als der FPÖ, die ja derlei stets abgelehnt hat.

Das ist das ganze FPÖ-Plakat

Wer den Schaden hat, hat natürlich immer den Spott - und den brachte die NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter im Nationalrat zum Ausdruck: "Eine Frau - mit Bart und Dirndlkleid. Wie kann das passieren? Warm, wärmer - happy Pride", spottete sie in Richtung FPÖ.

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Auf den Punkt brachte es indes der ehemalige Grüne Abgeordnete Michel Reimon: "KI ist ein Hund."