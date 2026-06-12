Gemeinsam feiern beim großen Stadtparkfest in Wiener Neustadt

Von Live-Musik über Bubble Soccer bis hin zu Yoga: Das Stadtparkfest bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

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Am 13. Juni wird der Stadtpark in Wiener Neustadt wieder zur großen Festzone: Von 11 bis 20 Uhr lädt die Stadt zum beliebten Stadtparkfest mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Besucher dürfen sich auf Live-Musik im Pavillon, Songwriter-Sessions, ein buntes Kinderprogramm sowie Yoga-Einheiten zum Entspannen freuen.

Action ist ebenfalls garantiert: Neben dem beliebten Bubble Soccer und dem Ninja Park Parcour in der MÄX Corner wartet heuer eine noch größere Sportvereinsmeile, die gemeinsam mit dem Sportland Niederösterreich organisiert wird. Der Eintritt ist frei.

"Unser Stadtparkfest hat sich zu einem fixen Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders etabliert. Heuer bietet der Stadtpark Platz für ein noch größeres Programm. Wir wünschen schon jetzt viel Vergnügen beim Stadtparkfest 2026. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich begeistern", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Konzerte im Pavillon

11 Uhr – Salonorchester der Wiener Neustädter Instrumentalisten

12.30 Uhr – Chor der Fachhochschule Wiener Neustadt

13.45 Uhr – Cristina Kornfeld

15 Uhr – Lisa Urban mit Marco Böhm und Eva Feimer

16 Uhr – Franz Löchinger & das sprechende Schlagzeug (Spielplatz)

17 Uhr – Harley Davidson Charity Tour Kick-Off

17 Uhr – Karen McDawn

MÄX Show Platz

13 Uhr – Songwriter-Session mit Your Stage

14 Uhr – Yu Taekwondo – Show aus Akrobatik, Formenlauf, Selbstverteidigung und spektakulären Bruchtests

15 Uhr – UTSC Dance Fire – Tanzvorführung beider Teams

16 Uhr – Anastancehall

MaXi Kinderprogramm (11 bis 18 Uhr)

Mit Aichingers Luftballontieren, Kunstbox, Beweg-Dich-Stationen by Sport Pflug, Kettenkarussell und Kinderschminken.

Mitmachen und Ausprobieren

Für Action und Spaß sorgen zahlreiche Mitmach-Stationen. Im Ninja Park Parcour können Besucher unter Anleitung erfahrener Ninja-Sportler ihre Geschicklichkeit und Ausdauer testen sowie verschiedene Techniken und Tricks direkt von den Profis lernen. Wer es etwas turbulenter mag, kommt beim Bubble Soccer auf seine Kosten: Ausgestattet mit großen Luftbällen wird das Fußballspiel zu einem unterhaltsamen Erlebnis für Jung und Alt.

Regionale Musik und Entspannung im Grünen

Von 13 bis 14 Uhr gehört die MÄX Stage den regionalen Musikschaffenden: Bei einer Songwriter-Session in Kooperation mit "Your Stage" präsentieren Martina Holler, Erich Leitgeb, Sabine Foltin und Rainer Wagner ihre eigenen Songs und sorgen mit handgemachter Musik für besondere Festivalstimmung.

Entspannung bietet das Yoga-Programm "Deep Reset – Kundalini & Gong Experience" mit Eva Guth und Gonzalo Alonso. Treffpunkt ist der Basketballplatz im Stadtpark. Mitzubringen sind eine eigene Matte und ein Handtuch.