Klein an Größe, groß an Erlebnissen

Mit dem Nightjet klimafreundlich ins Fürstentum, durch Weinberge spazieren, edle Tropfen verkosten und Gourmetküche genießen: Liechtenstein überrascht auf eine Weise, die man diesem kleinen Land zwischen Österreich und der Schweiz kaum zutrauen würde.

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Wenn man an Liechtenstein denkt, entsteht oft das Bild eines winzigen Fürstentums zwischen Österreich und der Schweiz. Ein Land, das viele mit dem Fürstenhaus oder Briefmarken verbinden. Als Reiseziel haben jedoch nur wenige Menschen Liechtenstein auf dem Radar. Genau darin liegt einer seiner größten Vorteile.

Zwischen beeindruckenden Bergkulissen, traditionsreichen Weinbergen, moderner Kunst und gelebter Geschichte zeigt sich ein Reiseziel, das weit mehr bietet als seine gerade einmal 160 Quadratkilometer vermuten lassen. Wer Ruhe sucht, ohne auf Kultur, Kulinarik und besondere Erlebnisse verzichten zu wollen, wird hier schnell fündig.

Entspannt reisen statt stressen

Während viele Kurzreisen bereits mit Hektik am Flughafen beginnen, startet die Reise nach Liechtenstein deutlich entspannter. Von Wien aus geht es mit dem ÖBB Nightjet Richtung Westen. Bereits die Anreise fühlt sich wie ein Teil des Urlaubs an.

Die neuen Mini Cabins bieten überraschend viel Privatsphäre und Komfort. Während draußen die nächtliche Landschaft vorbeizieht, stellt sich schnell jene Entschleunigung ein, die im Alltag oft verloren geht. Statt frühmorgens müde aus einem Flugzeug zu steigen, erreicht man sein Ziel ausgeruht und entspannt.

Nach der Ankunft in Feldkirch geht es mit dem Bus weiter nach Vaduz. Schon bei der Einfahrt fällt auf, dass hier vieles anders wirkt als in klassischen europäischen Hauptstädten. Gepflegte Straßen, eine beeindruckende Bergkulisse und eine angenehme Ruhe prägen den ersten Eindruck.

Vaduz: Wo Monarchie auf Moderne trifft

Zwischen moderner Architektur, gemütlichen Cafés und kulturellen Highlights zeigt sich Vaduz von seiner entspannten Seite. © Aylin Simsek

Vaduz ist keine Hauptstadt im klassischen Sinn. Es gibt keine Hochhäuser, keine überfüllten Boulevards und keine Hektik. Stattdessen dominieren Bergpanorama, moderne Architektur und eine entspannte Atmosphäre.

Wer durch das Zentrum spaziert, entdeckt schnell die besondere Mischung aus Tradition und Moderne. Besonders spannend ist die Stadtführung "City Backstage: Monarchie & Demokratie", die Einblicke in die politische und historische Besonderheit des Landes gewährt.

Über allem thront Schloss Vaduz. Hoch über der Hauptstadt gelegen, prägt es das Stadtbild und erinnert daran, dass Liechtenstein bis heute eine Monarchie ist.

Ein Pass, der den Urlaub deutlich besser macht

Eine der angenehmsten Überraschungen für Besucher ist der ALL INCLUSIVE Erlebnispass. Wer in Liechtenstein ein Hotel bucht, erhält diesen Pass und profitiert von zahlreichen Vorteilen. Viele Sehenswürdigkeiten, Museen und Attraktionen können kostenlos besucht werden. Zusätzlich ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Land inkludiert.Für Urlauber bedeutet das vor allem eines: Freiheit. Statt ständig Tickets organisieren zu müssen, kann spontan entschieden werden, welche Sehenswürdigkeit als Nächstes besucht werden soll. Gerade für Familien und Kulturinteressierte bietet dieses Konzept einen erheblichen Mehrwert.

Kultur auf höchstem Niveau

Wer glaubt, ein kleines Land könne kulturell nicht mit großen Metropolen mithalten, wird in Liechtenstein eines Besseren belehrt.

Das Liechtensteinische Landesmuseum vermittelt einen faszinierenden Überblick über Geschichte, Kultur und Entwicklung des Landes. Ebenso spannend ist die Schatzkammer, die wertvolle Exponate aus verschiedenen Epochen präsentiert. Auch das Postmuseum gehört zu den beliebtesten Attraktionen der Hauptstadt.

Besonders positiv fällt auf, wie modern und hochwertig die Museen gestaltet sind. Geschichte wird hier lebendig und verständlich vermittelt. Dass Liechtenstein auch kulturell internationale Maßstäbe setzt, zeigt sich beim Besuch des Kunstmuseums Liechtenstein und der Hilti Art Foundation. Bereits die moderne Architektur beeindruckt. Im Inneren erwarten Besucher bedeutende Werke der modernen und zeitgenössischen Kunst. Die Kombination aus hochwertiger Architektur, bedeutenden Sammlungen und persönlicher Atmosphäre macht den Besuch zu einem weiteren Höhepunkt eines Wochenendes im Fürstentum.

Weingenuss mit Aussicht: Zwischen Rebstöcken und Alpenpanorama zeigt sich Liechtenstein von seiner genussvollsten Seite. © Aylin Simsek

Durch Weinberge und Geschichte

Ein weiteres Highlight ist die Fahrt mit dem Citytrain durch Vaduz. Die Route führt vorbei an historischen Gebäuden, gepflegten Weinbergen und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Besonders beeindruckend ist der Blick auf Schloss Vaduz, das majestätisch über der Hauptstadt thront. Hier wird deutlich, wie eng Natur, Kultur und Geschichte in Liechtenstein miteinander verbunden sind. Liechtenstein mag klein sein, doch in Sachen Kulinarik und Genuss spielt das Fürstentum in einer überraschend hohen Liga. Viele Besucher verbinden das Land zunächst mit Bergen und Monarchie. Dass hier auch hervorragende Weine entstehen, wissen hingegen nur wenige. Ein perfektes Beispiel dafür ist die Hofkellerei Vaduz. Eingebettet zwischen Weinbergen und umgeben von einer beeindruckenden Bergkulisse entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig elegant und entspannt wirkt.

Der Weinbau besitzt in Liechtenstein eine lange Tradition. Bei einer Führung durch die Hofkellerei wird schnell deutlich, mit welcher Leidenschaft und welchem Qualitätsanspruch hier gearbeitet wird. Traditionelles Wissen trifft auf moderne Kellertechnik und prägt den Charakter der Weine.

Die Hofkellerei Vaduz zählt zu den bekanntesten Weinadressen des Landes und verbindet Tradition mit moderner Weinkultur. © Aylin Simsek

Gourmetabend und wenn Wein Geschichten erzählt

Der Höhepunkt des Besuchs ist die Weinverkostung. In entspannter Atmosphäre werden verschiedene Weine präsentiert und erklärt. Während die Nachmittagssonne die Weinberge in warmes Licht taucht, entsteht genau jene Mischung aus Genuss und Entschleunigung, die eine Reise besonders macht. Die Verkostung gehört zweifellos zu den schönsten Erlebnissen eines Aufenthalts in Liechtenstein und zeigt eine Seite des Landes, die viele Reisende nicht erwarten würden. Wenn man glaubt, der Tag könne kaum noch schöner werden, wartet bereits das nächste Highlight.Das Restaurant Torkel zählt zu den renommiertesten kulinarischen Adressen des Landes und genießt weit über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf.Schon beim Betreten fällt die besondere Atmosphäre auf. Historisches Ambiente trifft auf stilvolle Eleganz. Die Lage inmitten der Weinberge verleiht dem Restaurant zusätzlichen Charme.

Die Küche setzt auf höchste Qualität, regionale Produkte und kreative Ideen. Jeder Gang überzeugt durch handwerkliche Perfektion und eine bemerkenswerte Liebe zum Detail.

Während draußen langsam die Dämmerung über den Weinbergen hereinbricht, verschmelzen Kulinarik, Ambiente und Gastfreundschaft zu einem Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Spektakulär an Rekorden

Liechtenstein ist eines jener Reiseziele, die überraschen. Nicht durch gigantische Sehenswürdigkeiten oder spektakuläre Rekorde, sondern durch die Qualität seiner Erlebnisse.

Die klimafreundliche Anreise mit dem Nightjet, die entspannte Atmosphäre von Vaduz, die kulturellen Highlights, die traditionsreiche Hofkellerei, die hervorragenden Weine und das Gourmet-Erlebnis im Restaurant Torkel zeigen eine Seite Europas, die viele Reisende noch nicht entdeckt haben.

Wer Kultur, Genuss und Natur in entspannter Atmosphäre erleben möchte, findet hier einen der schönsten Geheimtipps Europas.

Denn manchmal sind es nicht die größten Länder, die die stärksten Eindrücke hinterlassen. Manchmal genügt ein Wochenende in einem kleinen Fürstentum zwischen Österreich und der Schweiz, um zu zeigen, wie vielfältig und überraschend Europa sein kann.