Iran öffnet Straße von Hormuz - Trump blockiert weiter

Mitten in der angespannten Lage im Nahen Osten sorgt Iran für eine überraschende Wendung. Während der Waffenstillstand im Libanon läuft, wird eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt wieder freigegeben.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte auf der Plattform X, dass die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands vollständig freigegeben wird.

Die Passage erfolgt dabei über eine koordinierte Route, die bereits zuvor von der Hafen- und Seeschifffahrtsorganisation der Islamischen Republik Iran angekündigt worden war.

Trump dankt und blockiert weiter

US-Präsident Donald Trump bestätigte die Öffnung und bedankte sich sogar via Truth Social. "Der Iran hat gerade verkündet, dass die Straße des Irans vollständig geöffnet und bereit für die Durchfahrt ist. Danke", schrieb er in Großbuchstaben.

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Trotz der Ankündigung der Öffnung hält Trump allerdings an seiner Seeblockade fest. Diese soll erst wieder geöffnet werden, sobald die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen sind, wie er über Truth Social bekannt gab.

Entscheidung an Waffenruhe gebunden

Die Öffnung der strategisch wichtigen Meerenge steht damit klar im Zusammenhang mit dem aktuellen Waffenstillstand im Libanon. Solange dieser anhält, bleibt auch die Route für den internationalen Schiffsverkehr zugänglich.

Wie lange diese Regelung gilt, hängt somit direkt von der weiteren Entwicklung der Lage in der Region ab.