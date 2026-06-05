Mutter ließ Sohn (14) für IS kämpfen

In den Niederlanden ist eine Frau wegen Kriegsverbrechen zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihren 14-jährigen Sohn für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien kämpfen ließ.

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Ein Bezirksgericht in Den Haag befand die 49-jährige Ayada K. am Freitag der Beihilfe zur Rekrutierung eines Kindersoldaten, der Unterstützung einer Terrororganisation und der Gefährdung ihrer minderjährigen Kinder für schuldig.

Mit Kindern nach Syrien gereist

Ayada K. war im Jahr 2014 mit ihrem Sohn und ihrer Tochter in ein damals von der IS-Miliz kontrolliertes Gebiet in Syrien gereist. Dort trat der Sohn der IS-Militärpolizei bei und starb zwei Jahre später als Kämpfer einer Militäreinheit der Islamisten.

Nach dem Sturz der IS-Miliz im Jahr 2019 war Ayada K. in Syrien geblieben, wurde 2024 mit ihren verbliebenen Kindern in die Niederlande zurückgebracht und bei ihrer Ankunft festgenommen. Die Angeklagte schwieg während des gesamten Prozesses.