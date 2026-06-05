TV
Radio
E-Paper
Stars

Enterbt!

Lagerfeld-Katze Choupette verliert Millionen: Wer das Erbe wirklich bekommt

Karl Lagerfeld und Choupette
© Instagram
Sieben Jahre nach dem Tod von Designer Karl Lagerfeld steht fest, wer sein Erbe von 260 Millionen Euro bekommt. Seine berühmte Katze Choupette geht dabei völlig leer aus.
OE24 auf Google bevorzugen

Um den gewaltigen Nachlass der Mode-Ikone im Gesamtwert von 260 Millionen Euro gab es jahrelang heftigen Streit zwischen Anwälten und Angehörigen. Viele Fashion-Fans verfolgten das luxuriöse Leben von Lagerfelds berühmter Katze Choupette, die im Privatjet reiste und von eigenen Zofen betreut wurde. Nun wurde jedoch bekannt, wer die offiziellen Begünstigten des Testaments sind. Entgegen vielen Erwartungen gehören weder die 14-jährige Katze noch ihre aktuelle Besitzerin dazu.

Wahre Erben stehen fest

Lagerfeld betonte zu Lebzeiten zwar immer wieder: "Ich habe nur eine große Liebe: meine Katze Choupette." Doch im offiziellen Testament taucht das Tier nicht auf. Stattdessen teilen sich sein langjähriger Assistent Sébastien Jondeau, sein Patenkind Hudson Kroenig mitsamt Vater Brad Kroenig sowie Mode-Muse Baptiste Giabiconi das Millionenerbe. Die Verwandtschaft des Designers in Hamburg wurde ebenfalls nicht berücksichtigt, da kein Verhältnis zu ihnen bestand. Zudem verbietet das französische Recht die direkte Vererbung von Geld oder Eigentum an Tiere.

Für Choupette ist gesorgt

Trotz des ausbleibenden Erbes muss die berühmteste Katze der Modewelt nicht darben. Karl Lagerfeld hatte schon zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass sein Haustier finanziell und organisatorisch bestens abgesichert ist. Sie lebt weiterhin bei der ehemaligen Haushälterin Françoise Caçote in einem Haus mit Garten im Großraum Paris. Für den Lebensunterhalt des Tieres wurde eine separate Geldsumme angelegt. Caçote erklärte dazu in einem US-Magazin: "Ich tue mein Bestes, um ihre Wünsche zu erfüllen. Ich arbeite in Teilzeit, um sie zu unterstützen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Schafft es nicht": Arzt von Mette-Marit mit Schock-Prognose

So unfassbar reich ist Taylor Swift

Aladdin-Sänger plötzlich gestorben

Urteil im Prozess um Vergewaltigung in Schumi-Villa gefallen

Top-Gun-Star eiskalt ermordet

Lagerfeld-Katze Choupette verliert Millionen: Wer das Erbe wirklich bekommt

Die Rolling Stones rocken jetzt auch die Fußball-WM

Vom Laufsteg auf die Bühne: Cara Delevingne auf Tournee

US-Schauspieler Richard Gere attackiert Donald Trump

Dua Lipa feiert luxuriöse Hochzeit in Palermo und sorgt für Anrainer-Proteste