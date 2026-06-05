Lagerfeld-Katze Choupette verliert Millionen: Wer das Erbe wirklich bekommt

Sieben Jahre nach dem Tod von Designer Karl Lagerfeld steht fest, wer sein Erbe von 260 Millionen Euro bekommt. Seine berühmte Katze Choupette geht dabei völlig leer aus.

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Um den gewaltigen Nachlass der Mode-Ikone im Gesamtwert von 260 Millionen Euro gab es jahrelang heftigen Streit zwischen Anwälten und Angehörigen. Viele Fashion-Fans verfolgten das luxuriöse Leben von Lagerfelds berühmter Katze Choupette, die im Privatjet reiste und von eigenen Zofen betreut wurde. Nun wurde jedoch bekannt, wer die offiziellen Begünstigten des Testaments sind. Entgegen vielen Erwartungen gehören weder die 14-jährige Katze noch ihre aktuelle Besitzerin dazu.

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Wahre Erben stehen fest

Lagerfeld betonte zu Lebzeiten zwar immer wieder: "Ich habe nur eine große Liebe: meine Katze Choupette." Doch im offiziellen Testament taucht das Tier nicht auf. Stattdessen teilen sich sein langjähriger Assistent Sébastien Jondeau, sein Patenkind Hudson Kroenig mitsamt Vater Brad Kroenig sowie Mode-Muse Baptiste Giabiconi das Millionenerbe. Die Verwandtschaft des Designers in Hamburg wurde ebenfalls nicht berücksichtigt, da kein Verhältnis zu ihnen bestand. Zudem verbietet das französische Recht die direkte Vererbung von Geld oder Eigentum an Tiere.

Für Choupette ist gesorgt

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Trotz des ausbleibenden Erbes muss die berühmteste Katze der Modewelt nicht darben. Karl Lagerfeld hatte schon zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass sein Haustier finanziell und organisatorisch bestens abgesichert ist. Sie lebt weiterhin bei der ehemaligen Haushälterin Françoise Caçote in einem Haus mit Garten im Großraum Paris. Für den Lebensunterhalt des Tieres wurde eine separate Geldsumme angelegt. Caçote erklärte dazu in einem US-Magazin: "Ich tue mein Bestes, um ihre Wünsche zu erfüllen. Ich arbeite in Teilzeit, um sie zu unterstützen."