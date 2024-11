× Bei Barbaro hat sogar die Pizza 24 Karat

Die imperialen Winter-Projekte der Gastronomen-Familie Barbaro sorgen für Herzenswärme und Geschmacksexplosionen.

In der kalten Jahreszeit sorgt die Gastronomen-Familie Barbaro mit ihren „Imperial Winter“ Projects und raffinierten Gourmet-Highlights zugunsten von Licht ins Dunkel für Herzenswärme. Im Winter Chalet der Regina Margherita gibt es seit kurzem die legendäre Barbaro „Pizza Tartufo“ – belegt mit edlem schwarzen Trüffel, cremigem Caciocavallo und feinsten Porcini.

Ergänzt wird diese Delikatesse durch die Imperial Pizza, veredelt mit sibirischem Schenkel-Kaviar, 24 Karat Gold und norwegischem Premium-Räucherlachs. Perfekt dazu: ein Glas Moët & Chandon Champagner zugunsten von Licht ins Dunkel.

In den Imperial Winter Igloos der Trattoria Martinelli werden außerdem ausgefallene Gerichte wie Tagliolini Limone mit Kaviar, Premium-Steak im Salz-Heubett und Wolfsbarsch in der Salzkruste serviert. Alles auf Michelin-Niveau. Après-Ski-Stimmung mitten in Wien Ambiente Die transparenten Glas-Iglus (geöffnet Montag bis Samstag von 11:30 Uhr bis 23:30 Uhr) der Trattoria Martinelli, umgeben von einem Tannenwald, bieten freien Blick in den Himmel – auch eigene Lautsprecher für private Musik, Heizungen und Concierge-Service sind inkludiert.

Im Winter-Chalet der Regina Margherita fühlt man sich zudem, wie in einer stilvollen Après-Ski-Hütte. Mit ihren Winterprojekten konnte die Familie Barbaro in den vergangenen acht Jahren gemeinsam mit ihrem Partner Moët & Chandon mehr als 100.000 Euro für Licht ins Dunkel sammeln, um Familien in Not zu unterstützen.