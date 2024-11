Ungebetener Gast auch bei Barbaros VIP-Opening in der Regina Margherita

Eine Wienerin hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sich auf VIP-Events einzuschleichen.

Schon beim Opening des Feuerdorfs am Wiener Donaukanal sorgte ein ungebetener Gast für Aufregung. Anja K. (Name von der Redaktion geändert) wurde dort von einem der Organisatoren gebeten zu gehen. Mehrmals die Woche soll sie laut Gastro-Insidern ungeladen auf VIP-Events auftauchen. Vielen Veranstaltern ist die Dame bereits ein Dorn im Auge. Jetzt feierte sie auch bei der Eröffnung des Winter-Chalets der Familie Barbaro in der Regina Margherita mit.

Mehr lesen:

Zwischen VIP-Gästen wie Christina "Mausi" Lugner, Ekaterina Mucha, Rainer Pariasek, Clemens Trischler und Chiara Pisati ließ sich Anja die italienischen Köstlichkeiten schmecken und plauderte angeregt mit den Anwesenden. Auf Anja angesprochen, antwortete der Gastgeber: "Eingeladen ist sie nicht, aber wir werden hier niemanden wegschicken." Eines muss man ihr lassen: Sie hat ein derart selbstbewusstes Auftreten, dass man meinen würde, sie gehöre zur Runde. Und irgendwie ist sie durch die Macht der Gewohnheit mittlerweile ja schon ein Teil der Society geworden.

Gastgeber Luigi Barbara Jun. mit Chiara Pisati und Clemens Trischler beim Opening des Winter-Chalets © Fuhrich ×

Gästeliste-Trick

Andere Promievent-Veranstalter wollen die Dreistigkeit der Dame nicht mehr dulden: "Meine Securitys haben die Anweisung, sie nächstes Mal nicht mehr reinzulassen. Sie wissen jetzt, wie sie aussieht." Es sei in der Vergangenheit nur zu mühsam gewesen, wegen einer Person so einen Aufwand zu betreiben. Diesen Umstand nützen viele sogenannte "Buffet-Raupen" nur zu gerne aus.