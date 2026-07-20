Bonnie Tyler: Alle Details zur Beerdigung

Große Trauer um eine der prägendsten Stimmen der Musikgeschichte: Nach dem überraschenden Tod von Weltstar Bonnie Tyler im Alter von 75 Jahren hat ihre Familie nun die offiziellen Details zur Beerdigung bekannt gegeben. Im August wird die Rock-Ikone in ihrer walisischen Heimat die letzte Ruhe finden – und auch ihre treuen Fans bekommen die Gelegenheit, sich gebührend zu verabschieden.

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Wales trägt tiefes Schwarz. Bonnie Tyler, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins hieß, verstarb am 8. Juli 2026 in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro. Wie das beauftragte Bestattungsunternehmen William Pressdee Funeralcare nun im Namen der Familie mitteilte, wird die Sängerin am Montag, 17. August, beigesetzt. Bis zu den Feierlichkeiten ruht der Leichnam der Musikerin in den Räumen des Bestatters.

Bonnie Tyler, 2013 © EPA

Emotionaler Trauerzug durch die Heimat

Die offizielle Trauerfeier am 17. August wird in einem großen, feierlichen Rahmen stattfinden. Für den Ablauf sind folgende Stationen geplant:

Die Kirche: Die Zeremonie beginnt um 12:00 Uhr Ortszeit in der Swansea Minster (St. Mary’s Church).

Die Rückkehr: Im Anschluss an den Gottesdienst bewegt sich der Trauerzug zurück zu den Wurzeln der Musikerin. Gegen 13:20 Uhr wird der Zug durch ihren Geburtsort Skewen fahren.

Der Abschied: Die eigentliche Beisetzung findet schließlich im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Bereits zwei Tage vor der Beerdigung, am Samstag, 15. August, wird den Fans ein ganz besonderer Moment des Gedenkens ermöglicht. Um 15:30 Uhr Ortszeit kehrt die Sängerin ein letztes Mal in ihr geliebtes Zuhause Fernhill zurück. Bewunderer und Wegbegleiter sind eingeladen, sich ab 15:15 Uhr entlang der Newton Road in Mumbles aufzustellen, um der Rock-Legende die letzte Ehre zu erweisen.

Bonnie Tyler 1987 © APA/AFP/PIERRE GUILLAUD

Spenden statt Blumen

Der Tod der 75-Jährigen kam für die Öffentlichkeit überraschend, obwohl ihr Gesundheitszustand bereits seit dem Frühjahr Anlass zur Sorge gegeben hatte. Im Mai musste sich Tyler nach einem geplatzten Blinddarm und einem schweren Darmdurchbruch einer Notoperation unterziehen. Damals gab ihr Sprecher noch Entwarnung und erklärte, der Eingriff sei gut verlaufen und sie erhole sich.

Organisationen

Anstelle von Blumenkreisen bittet die Trauerfamilie um Spenden für zwei Organisationen, die der Sängerin zu Lebzeiten als Schirmherrin besonders am Herzen lagen: das Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales und Cerebral Palsy Cymru. Ihr unvergessliches Vermächtnis, so schließt die Mitteilung der Familie, werde in ihren zeitlosen Welthits für immer weiterleben.