International
TV
E-Paper
Stars

Abschied

Bonnie Tyler: Alle Details zur Beerdigung

Eine Frau mit blonden Haaren sitzt entspannt auf einem Sessel vor dunklem Hintergrund.
© earMUSIC Tina-Korhonen
Große Trauer um eine der prägendsten Stimmen der Musikgeschichte: Nach dem überraschenden Tod von Weltstar Bonnie Tyler im Alter von 75 Jahren hat ihre Familie nun die offiziellen Details zur Beerdigung bekannt gegeben. Im August wird die Rock-Ikone in ihrer walisischen Heimat die letzte Ruhe finden – und auch ihre treuen Fans bekommen die Gelegenheit, sich gebührend zu verabschieden.
OE24 auf Google bevorzugen

Wales trägt tiefes Schwarz. Bonnie Tyler, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins hieß, verstarb am 8. Juli 2026 in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro. Wie das beauftragte Bestattungsunternehmen William Pressdee Funeralcare nun im Namen der Familie mitteilte, wird die Sängerin am Montag, 17. August, beigesetzt. Bis zu den Feierlichkeiten ruht der Leichnam der Musikerin in den Räumen des Bestatters.

Frau mit blondem Haar singt auf einer Bühne und hält ein Mikrofon, Hintergrund orange beleuchtet.
Bonnie Tyler, 2013 © EPA

Auch interessant

The Cure-Sänger rastet wegen WM-Halbzeitshow völlig aus

Trennungs-Gerüchte um George Clooney

Warum Hollywood-Legende Clint Eastwood nie James Bond spielen wollte

Emotionaler Trauerzug durch die Heimat

Die offizielle Trauerfeier am 17. August wird in einem großen, feierlichen Rahmen stattfinden. Für den Ablauf sind folgende Stationen geplant:

  • Die Kirche: Die Zeremonie beginnt um 12:00 Uhr Ortszeit in der Swansea Minster (St. Mary’s Church).
  • Die Rückkehr: Im Anschluss an den Gottesdienst bewegt sich der Trauerzug zurück zu den Wurzeln der Musikerin. Gegen 13:20 Uhr wird der Zug durch ihren Geburtsort Skewen fahren.
  • Der Abschied: Die eigentliche Beisetzung findet schließlich im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Bereits zwei Tage vor der Beerdigung, am Samstag, 15. August, wird den Fans ein ganz besonderer Moment des Gedenkens ermöglicht. Um 15:30 Uhr Ortszeit kehrt die Sängerin ein letztes Mal in ihr geliebtes Zuhause Fernhill zurück. Bewunderer und Wegbegleiter sind eingeladen, sich ab 15:15 Uhr entlang der Newton Road in Mumbles aufzustellen, um der Rock-Legende die letzte Ehre zu erweisen.

Frau mit voluminöser Lockenfrisur hält ein Mikrofon und trägt ein schulterfreies Kleid.
Bonnie Tyler 1987 © APA/AFP/PIERRE GUILLAUD

Spenden statt Blumen

Der Tod der 75-Jährigen kam für die Öffentlichkeit überraschend, obwohl ihr Gesundheitszustand bereits seit dem Frühjahr Anlass zur Sorge gegeben hatte. Im Mai musste sich Tyler nach einem geplatzten Blinddarm und einem schweren Darmdurchbruch einer Notoperation unterziehen. Damals gab ihr Sprecher noch Entwarnung und erklärte, der Eingriff sei gut verlaufen und sie erhole sich.

Organisationen

Anstelle von Blumenkreisen bittet die Trauerfamilie um Spenden für zwei Organisationen, die der Sängerin zu Lebzeiten als Schirmherrin besonders am Herzen lagen: das Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales und Cerebral Palsy Cymru. Ihr unvergessliches Vermächtnis, so schließt die Mitteilung der Familie, werde in ihren zeitlosen Welthits für immer weiterleben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Warum Hollywood-Legende Clint Eastwood nie James Bond spielen wollte

Bonnie Tyler: Alle Details zur Beerdigung

Marilyn Manson schockt die MetaStadt

MotoGP-Star zertrümmert eigenen Porsche

Trennungs-Gerüchte um George Clooney

The Cure-Sänger rastet wegen WM-Halbzeitshow völlig aus

Neue 22-Millionen-Sessellifte verbinden zwei Bundesländer

7.000 Tiroler Haushalte waren für 45 Minuten ohne Strom

Nehammer hält Rede zur Zukunft der Nation

Video zeigt Attacke von Randalierer auf Polizisten