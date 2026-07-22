Schildkröten-Attacke auf Urlauber in Kroatien

Immer wieder gibt es im Meer Tiere, die Urlauber angreifen. Vor allem Haie sind gefürchtet, doch in Kroatien kam es zu einer äußerst ungewöhnlichen tierischen Attacke.

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Was als entspannter Badetag an der adriatischen Küste begann, endete für etliche Urlauber im Spital. In der Gegend von Kaštela bei Split kam es zu mehreren Bissen durch eine Unechte Karettschildkröte. Die Verletzungen der Betroffenen mussten teilweise genäht werden.

Die Vorfälle spielten sich vor allem im Bereich zwischen den Stränden Poštanski und Šulavi in der Nähe von Split ab. Berichten lokaler Medien zufolge gerieten die Schwimmer völlig unerwartet in das Visier des Meeresbewohners. Eine betroffene Frau wurde von dem Tier direkt in den Oberschenkel gebissen. Die Schildkröte ließ erst von ihr ab, als die Frau auf das Tier einschlug, um sich zu befreien.

Das Ergebnis der Attacke war ein großer, kreisförmiger Bluterguss. Die Frau musste umgehend von der Rettung versorgt werden. Andere Badegäste traf es noch härter: Ihre tiefen Wunden mussten im nächstgelegenen Krankenhaus genäht werden.

Enorme Kieferkraft trotz fehlender Zähne

Dass Meeresschildkröten Menschen angreifen, gilt in der Adria als extrem seltenes Phänomen. Experten betonen, dass die Tiere zwar keine Zähne besitzen, ihr Kiefer jedoch über gewaltige Muskelkräfte verfügt. Normalerweise knacken Unechte Karettschildkröten (Caretta caretta) damit harte Muscheln und Krebse.

Trifft dieser Kiefer auf menschliches Gewebe, sind schwere Verletzungen die Folge. Medizinisch wird geraten, Bisse sofort mit sauberem Süßwasser auszuspalten und direkt einen Arzt aufzusuchen. Aufgrund von Bakterien im Maul der Tiere besteht eine hohe Infektionsgefahr.

Fühlte sich das Tier bedrängt?

Die genauen Hintergründe für das ungewöhnliche Verhalten der Schildkröte sind bislang unklar. Meeresbiologen vermuten, dass sich das Reptil im seichten Uferbereich von den vielen Schwimmern bedrängt oder in die Enge getrieben fühlte und aus Angst reagierte.

Wer in den kommenden Tagen an den Stränden rund um Kaštela schwimmen geht, sollte die Augen offen halten und genügend Abstand zu den Meeresbewohnern wahren.