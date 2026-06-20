Diese Probleme machen Fahrgäste richtig wütend

Volle Züge, Reservierungs-Chaos und Ärger um Sitzplätze: Viele ÖBB-Kunden zeigen sich zunehmend genervt. Besonders ein Detail sorgt bei Reisenden immer wieder für Frust.

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Wer regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist, kennt die Situation: Über einem Sitzplatz erscheint die Anzeige "Gegebenenfalls reserviert". Für viele Fahrgäste beginnt genau hier das Problem. Oft bleibt unklar, ob der Platz tatsächlich frei ist oder später noch benötigt wird.

Ein verärgerter Fahrgast bringt es auf den Punkt: "Man kommt sich vor wie ein Rotzlöffel, wenn man von seinem Sitz weggescheucht wird", schreibt er in der Kleinen Zeitung.

Viele Reisende wünschen sich deshalb ein transparenteres Reservierungssystem, das bereits beim Einsteigen Klarheit schafft.

Technik sorgt für Kopfschütteln

Neben den Sitzplatzreservierungen geraten auch die digitalen Systeme der ÖBB immer wieder in die Kritik. Fahrgäste berichten von Problemen bei Buchungen oder fehlerhaften Reservierungsanzeigen in den Zügen.

Besonders für Unverständnis sorgt dabei, dass moderne Railjets mit Höchstgeschwindigkeiten durch Österreich fahren, während Reservierungsdaten offenbar nicht immer zuverlässig angezeigt werden. Viele Kunden sehen hier deutlichen Verbesserungsbedarf.

Auch Fahrräder werden zum Streitpunkt

© Getty Images

Regelmäßig diskutiert wird außerdem über die begrenzte Zahl an Fahrradstellplätzen. Vor allem in den Sommermonaten sind diese oft rasch ausgebucht.

Während manche Reisende deutlich mehr Kapazitäten fordern, argumentieren andere, dass die Beförderung von Fahrgästen Vorrang haben müsse. Das Thema sorgt daher immer wieder für hitzige Debatten.

Trotz aller Kritik zählen die ÖBB zu den beliebtesten Verkehrsmitteln des Landes. Die Diskussion zeigt jedoch, dass sich viele Fahrgäste vor allem bei Reservierungen, Kundenservice und digitalen Angeboten noch Verbesserungen wünschen.