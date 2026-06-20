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Neuer Sitz im AUA-Flieger kommt: Alle Details

Austrian Airlines Airbus A320-214 aircraft with registration OE-LBX taxiing for takeoff in Dusseldorf Airport DUS EDDL in Germany. The aircraft name is Mostviertel, Austrian AUA / OS is a subsidiary airline of Lufthansa Group, member of Star Alliance, the flag carrier of Austria with headquarters and hub Vienna International Airport. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
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Austrian Airlines wertet die Kabinen auf. Die heimische Fluglinie spendiert ihrer Dreamliner-Flotte ein neues Sitzmodell und deutlich mehr Plätze in der beliebten Zwischenklasse.
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Die Fluglinie reagiert damit auf eine Ankündigung von Austrian-Airlines-Chefin Annette Mann in einem Interview. Ab dem kommenden Jahr wird eine zusätzliche vierte Sitzreihe in die Premium Economy Class der Boeing 787-9 eingebaut. Dadurch erhöht sich die Zahl der angebotenen Plätze in dieser Klasse von aktuell 21 auf künftig 28 Sitze. Eine Sprecherin von Austrian Airlines bestätigte die Pläne.

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The grounded fleet of Austrian Airlines OS AUA, the flag carrier of Austria subsidiary of Lufthansa Group and member of Star Alliance as seen in Vienna International Airport Schwechat VIE, Austria, on July 15, 2020. Boeing and Airbus aircraft with the engines covered are seen parked on the apron tarmac during the Coronavirus Covid-19 Pandemic era as air travel traffic was reduced because of travel restrictions and traveling ban or lockdown quarantine measures. On July 1, Austria issues travel warning for six Balkan states countries, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, North Macedonia, Albania and Kosovo. Passengers traveling from those areas should stay in a 14-day quarantine or must show a negative Covid-19 test but depending on the cases Austria is considering a travel ban, closing the borders to those countries. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
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Mehr Plätze im Dreamliner

"Wir planen derzeit den Prototypen-Umbau Ende des Jahres zu starten", so die Sprecherin. Die österreichische Lufthansa-Tochter stattet die Flotte zudem mit einem völlig neuen Sitzmodell aus. Da die Sitze erst ab November 2026 verfügbar sind, werden alle zuvor ausgelieferten Flugzeuge später nachgerüstet. "Grundsätzlich werden diese Sitze alle Dreamliner in der Austrian-Flotte erhalten - sowohl die bereits in der Flotte befindlichen als auch jene, die in den nächsten Jahren zugehen werden." Das erste umgebaute Flugzeug soll im ersten Quartal 2027 abheben. Der Umbau der restlichen Maschinen soll im Lauf des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

Feste Schale für Privatsphäre

Bei dem neuen Modell handelt es sich um den Sitz ZP610 von Zim Aircraft Seating. Das Modell hat eine feste Rückenschale, wodurch das Zurücklehnen die Passagiere in der Reihe dahinter nicht stört. Ein Sichtschutz auf Kopfhöhe und eine Fußstütze bieten zusätzlichen Komfort. Für Austrian Airlines wird der Sitz in einem eigenen Design gestaltet. Auch andere Airlines wie Swiss, Lufthansa oder Air New Zealand nutzen diese Produktfamilie.

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