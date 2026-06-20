Neuer Sitz im AUA-Flieger kommt: Alle Details

Austrian Airlines wertet die Kabinen auf. Die heimische Fluglinie spendiert ihrer Dreamliner-Flotte ein neues Sitzmodell und deutlich mehr Plätze in der beliebten Zwischenklasse.

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Die Fluglinie reagiert damit auf eine Ankündigung von Austrian-Airlines-Chefin Annette Mann in einem Interview. Ab dem kommenden Jahr wird eine zusätzliche vierte Sitzreihe in die Premium Economy Class der Boeing 787-9 eingebaut. Dadurch erhöht sich die Zahl der angebotenen Plätze in dieser Klasse von aktuell 21 auf künftig 28 Sitze. Eine Sprecherin von Austrian Airlines bestätigte die Pläne.

© NurPhoto via Getty Images

Mehr Plätze im Dreamliner

"Wir planen derzeit den Prototypen-Umbau Ende des Jahres zu starten", so die Sprecherin. Die österreichische Lufthansa-Tochter stattet die Flotte zudem mit einem völlig neuen Sitzmodell aus. Da die Sitze erst ab November 2026 verfügbar sind, werden alle zuvor ausgelieferten Flugzeuge später nachgerüstet. "Grundsätzlich werden diese Sitze alle Dreamliner in der Austrian-Flotte erhalten - sowohl die bereits in der Flotte befindlichen als auch jene, die in den nächsten Jahren zugehen werden." Das erste umgebaute Flugzeug soll im ersten Quartal 2027 abheben. Der Umbau der restlichen Maschinen soll im Lauf des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

Feste Schale für Privatsphäre

Bei dem neuen Modell handelt es sich um den Sitz ZP610 von Zim Aircraft Seating. Das Modell hat eine feste Rückenschale, wodurch das Zurücklehnen die Passagiere in der Reihe dahinter nicht stört. Ein Sichtschutz auf Kopfhöhe und eine Fußstütze bieten zusätzlichen Komfort. Für Austrian Airlines wird der Sitz in einem eigenen Design gestaltet. Auch andere Airlines wie Swiss, Lufthansa oder Air New Zealand nutzen diese Produktfamilie.