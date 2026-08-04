Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Jobs weg

Auto-Krise: Zulieferer schlittert in Pleite

© Getty Images
Die Krise der deutschen Autoindustrie trifft den Zulieferer Hess plastics hart. Der Kunststoff-Spezialist hat Insolvenz angemeldet, wodurch rund 290 Arbeitsplätze akut in Gefahr sind.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Geschäftsbetrieb bei der Karl Hess GmbH & Co. KG läuft trotz des Antrags beim Amtsgericht Siegen Ende Juli weiter. Für die Mitarbeiter der 1950 gegründeten Firmengruppe, die insgesamt 550 Beschäftigte zählt, sind die Löhne und Gehälter vorerst über das Insolvenzgeld abgesichert. Das Unternehmen stellt Kunststoffteile her, die vor allem in den Branchen Auto, Elektronik und Haushaltsgeräte zum Einsatz kommen.

Auch interessant

Wieder Mega-Stau: Kroatien versinkt im Chaos

CSD-Attentäter heimlich in Berlin beigesetzt

Italien ruft höchste Warnstufe für alle Großstädte aus

Suche nach einem rettenden Investor

Der vorläufige Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis von der Kanzlei Anure verhandelt derzeit intensiv mit Geschäftspartnern, Kunden sowie Lieferanten. Nach seinen Angaben ist eine langfristige Sicherung des Betriebs und der Beschäftigten nur mit einem Investor möglich. Es gebe zwar durchaus Chancen, für eine belastbare Aussage sei es derzeit jedoch schlicht noch zu früh. Der Experte verweist darauf, dass das Unternehmen über moderne Produktionskapazitäten und hohe Entwicklungskompetenz verfüge. Erste Gespräche mit Interessenten laufen bereits.

Einbruch bei der wichtigen Automobilbranche

Das Geschäft mit Auto-Herstellern macht etwa drei Viertel des gesamten Umsatzes aus. In diesem zentralen Bereich ist die Nachfrage der Kunden zuletzt besonders deutlich eingebrochen. Konkrete Zahlen zum Umsatzrückgang nennt die Insolvenzverwaltung nicht, da es sich hierbei um betriebsinterne Daten handelt.

Hohe Kosten belasten die Produktion

Zusätzlich geriet der Betrieb durch gestiegene Preise für Energie und Rohstoffe unter Druck, was die energieintensive Kunststoffproduktion stark erschwerte. Vor dem Gang zum Amtsgericht versuchte die Geschäftsführung gegenzusteuern, indem sie die Verwaltung verschlankte, Personal abbaute, Kosten reduzierte und unrentable Projekte beendete. Die gesetzten Schritte reichten jedoch nicht aus, um die Krise abzuwenden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nicht nur Graz: AUA streicht jetzt DIESE Flüge

Auto-Krise: Zulieferer schlittert in Pleite

Immopreis-Check: Tirol ist teuerstes Pflaster

Jetzt kommen beliebte Tabaksticks nach Österreich, ABER...

14.000 Euro & Pension mit 57! Riesen-Sieg für Arbeiter

AUA-Beben: Jetzt wackeln die nächsten Inland-Flüge

Beliebte Après-Ski-Bar schlittert in Millionen-Pleite

iPhone 18 Pro kommt: DAS ist der Fahrplan

Bier-Krise: Zahl der Brauereien sinkt auf tiefsten Stand

Wird die ORF-Gebühr nächstes Jahr erhöht?