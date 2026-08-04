1 Billion Dollar weg! Elon Musk kämpft jetzt um SpaceX

Elon Musk galt nach dem SpaceX-Börsenerfolg als erster Billionär der Welt. Doch der Höhenflug ist vorbei: Die Aktie des Raumfahrtkonzerns ist seit dem Rekordhoch massiv eingebrochen – jetzt muss Musk Antworten liefern.

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Vor wenigen Wochen schien Elon Musk finanziell unangreifbar. Der Börsengang von SpaceX katapultierte den Wert des Unternehmens auf Rekordniveau und machte Musk rechnerisch zum ersten Billionär der Welt.

Doch der Absturz folgte schnell: Nach dem Höchststand ist die Aktie von SpaceX um fast die Hälfte gefallen. Beim Börsenstart im Juni lag der Preis einer Aktie noch bei 135 Dollar. Später kletterte sie auf mehr als 225 Dollar. Inzwischen liegt der Kurs bei rund 118 Dollar. Damit wurden seit dem Rekordhoch mehr als eine Billion Dollar Börsenwert vernichtet.

Musk muss erstmals Zahlen offenlegen

Für Elon Musk steht nun ein wichtiger Moment bevor: Er muss erstmals erklären, wie es finanziell um seinen Raumfahrtkonzern steht.

Analysten erwarten für das zweite Quartal einen deutlichen Verlust. Gemeinsam mit den roten Zahlen aus den ersten drei Monaten könnte SpaceX im ersten Halbjahr mehr als 5 Milliarden Dollar Verlust gemacht haben – mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Besonders im Fokus steht dabei die Frage: Wann wird SpaceX dauerhaft profitabel?

Starlink bringt Geld – doch die Kosten steigen

Ein wichtiger Hoffnungsträger ist Starlink, das Satelliten-Internetgeschäft von SpaceX. Der Bereich bringt bereits Milliardenumsätze ein. Gleichzeitig verschlingt der Konzern enorme Summen für seine Zukunftspläne. Dazu gehören neue Raketen, weitere Satelliten und die Entwicklung der KI-Tochter xAI. Investoren wollen deshalb wissen, ob Starlink langfristig die immer größeren Projekte von Musk finanzieren kann.

Gerüchte über Fusion mit Tesla sorgen für Unruhe

Zusätzlich sorgt ein mögliches Zusammengehen mit Tesla für Gesprächsstoff. Berichte über eine mögliche Fusion der beiden Unternehmen machen die Runde – offiziell bestätigt wurde ein solcher Schritt bislang allerdings nicht. Anleger dürften Musk bei der nächsten Gelegenheit genau dazu befragen.

Neue Gefahr durch mögliche Verkaufswelle

Auch nach den Quartalszahlen könnte weiterer Druck auf die Aktie entstehen.

Am Donnerstag endet für bestimmte frühe Investoren und Mitarbeiter eine sogenannte Verkaufssperre. Dadurch könnten bis zu 911,5 Millionen Aktien im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar zusätzlich auf den Markt kommen. Zwar bedeutet das nicht automatisch, dass alle diese Aktien sofort verkauft werden. Doch allein die Angst vor einer großen Verkaufswelle könnte den Kurs weiter belasten.

Musk muss jetzt liefern

Trotz der Turbulenzen wird SpaceX weiterhin mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Für viele Anleger stellt sich deshalb die entscheidende Frage: Kann Musk aus seinen großen Visionen auch ein dauerhaft profitables Geschäft machen? Nach dem Börsen-Hype muss der Tesla- und SpaceX-Chef nun beweisen, dass hinter den Versprechen auch echte Gewinne stehen.