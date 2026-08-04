Wassermangel: "Im Bodensee fehlen 100 Milliarden Liter!"

Neben der Rekordhitze im Land stöhnt Österreich auch unter der Wasserknappheit. Die Donau sowie zahlreiche Seen kratzen am absoluten Pegel-Minimum. ORF-Expertin Wera Gruber schockte in der ZiB 2 mit einem Vergleich.

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Die Hitzewelle dauert an, am Mittwoch sind abermals neue Rekordwerte möglich. Danach soll aber Schluss sein.

ORF-Wetterexpertin Gruber erklärte bei Armin Wolf: "Das Schlimmste ist dann überstanden. Es gibt täglich immer weniger Sonnenminuten, daher kann sich das Land gegen Mitte und Ende August nicht mehr so aufheizen wie im Juni oder Juli."

Dennoch sind die Dürre und Wasserknappheit weiterhin ein Problem: "Es sind leider nur Schauer und Gewitter möglich, es bräuchte aber regelmäßige Niederschläge. So kann man nur Abhilfe schaffen, mehr aber nicht."

Gruber erklärt die Situation mit einem imposanten Vergleich: "Alleine im Bodensee fehlen 100 Milliarden Liter Wasser. Das ist alleine das, was normalerweise der komplette Fuschlsee fasst."