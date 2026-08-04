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Schock-Vergleich

Wassermangel: "Im Bodensee fehlen 100 Milliarden Liter!"

Großer Baum am Kiesufer des Bodensees, Sonnenaufgang im Hintergrund, ruhiges Wasser.
© Getty Images
Neben der Rekordhitze im Land stöhnt Österreich auch unter der Wasserknappheit. Die Donau sowie zahlreiche Seen kratzen am absoluten Pegel-Minimum. ORF-Expertin Wera Gruber schockte in der ZiB 2 mit einem Vergleich.
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Die Hitzewelle dauert an, am Mittwoch sind abermals neue Rekordwerte möglich. Danach soll aber Schluss sein.

ORF-Wetterexpertin Gruber erklärte bei Armin Wolf: "Das Schlimmste ist dann überstanden. Es gibt täglich immer weniger Sonnenminuten, daher kann sich das Land gegen Mitte und Ende August nicht mehr so aufheizen wie im Juni oder Juli."

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Dennoch sind die Dürre und Wasserknappheit weiterhin ein Problem: "Es sind leider nur Schauer und Gewitter möglich, es bräuchte aber regelmäßige Niederschläge. So kann man nur Abhilfe schaffen, mehr aber nicht."

Gruber erklärt die Situation mit einem imposanten Vergleich: "Alleine im Bodensee fehlen 100 Milliarden Liter Wasser. Das ist alleine das, was normalerweise der komplette Fuschlsee fasst."

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