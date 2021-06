Die Brooklyn Nets haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut gegen die Milwaukee Bucks gewonnen und sind in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference mit 2:0 in Führung gegangen.

Das Team um die beiden Stars Kevin Durant und Kyrie Irving holte gegen die Bucks von Giannis Antetokounmpo am Montag (Ortszeit) ein überlegenes 125:86. Durant verbuchte dabei 32 Punkte, Irving steuerte 22 Zähler bei. Der dritte Nets-Star James Harden fehlte nach seiner Verletzung aus der Anfangsminute der ersten Begegnung. Zum Einzug ins Conference-Finale braucht ein Team vier Siege. Lange Zeit deutlich ausgeglichener war das erste Duell der Phoenix Suns mit den Denver Nuggets. Nach einem Punkt Rückstand zur Halbzeit drehten die Suns vor ihren eigenen Fans im dritten Viertel aber die Partie und zogen davon. Am Ende stand ein 122:105-Heimsieg und die 1:0-Führung in der Halbfinalserie der Western Conference. NBA-Ergebnisse vom Montag - Play-off, 2. Runde (Viertelfinale, "best of seven"): Eastern Conference: Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 125:86 (Stand in der Serie 2:0). Western Conference: Phoenix Suns - Denver Nuggets 122:105 (Stand 1:0)