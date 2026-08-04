Wir sind der Hitze-Hotspot Europas

Österreich jagt derzeit von Hitzerekord zu Hitzerekord und die enorm belastenden Temperaturen bleiben vorerst. In ganz Europa gibt es keinen Ort, an dem es heißer ist, als bei uns.

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Am Dienstag, kurz nach 15 Uhr war es tatsächlich soweit. Erstmals in der Messgeschichte kletterte das Thermometer in Wien-Stammersdorf auf unfassbare 41 Grad. Die Hitzewelle ist allerdings noch nicht am Höhepunkt.

Denn auch am Mittwoch und vorraussichtlich am Donnerstag werden die Thermometer an einigen Messstationen im Land wieder über die 40-Grad-Marke klettern. Am Dienstag war erst der sechste Tag in der österreichischen Historie, an dem es über 40 Grad hatte, erstmals an mehreren Messstationen.

Während es bis heuer nur einen einzigen Tag mit diesen extremen werten gab, erlebten wir in diesem Sommer alleine bereits fünf und der sechste steht schon vor der Tür. Nach einer weiteren Tropennacht, in der die Temperaturen - wenn überhaupt - knapp unter 30 Grad gefallen sind, ist die Belastung für die Menschen weiter enorm hoch.

Österreich ist Hitze-König

Wie heiß es bei uns derzeit tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die europäische Hitzekarte. Gemeinsam mit Ungarn und teilen der Slowakei ist der Osten des Landes derzeit die Hitze-Hochburg Europas.

Tageshöchstwerte in Europa am Dienstag © wetteronline

Wer dieser Tage einen Flug in den Süden antritt erlebt das, was man zum Zeitpunkt der Buchung wohl nicht kommen sehen hat. Man fliegt in kühlere Regionen. Ganz gleich, ob in Spanien, Italien, Kroatien, die Türkei oder Zypern, die europäischen Urlaubs-Destinationen sind teilweise bis zu 10 Grad (Sizilien) kühler, als bei uns.

Doch langsam ist Entlastung in Sicht. Donnerstagnacht sollen erste Sommergewitter für Abkühlung sorgen. Temperaturen weit über 30 Grad bleiben zwar dennoch bestehen, von der 40er-Welle sollte dann aber vorerst einmal genug sein.