Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Drei Tote

Nach Kreuzfahrt-Drama jetzt neuer Hantavirus-Alarm

© RKI
In Venezuela sind mindestens drei Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Hantavirus ums Leben gekommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die drei Patienten "mit einer bestätigten Hantavirus-Diagnose" seien im Bundesstaat Anzoátegui im Osten Venezuelas gestorben, teilte das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Landes am Dienstag mit. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch könne ausgeschlossen werden.

Hantaviren verursachen schwere Atemwegserkrankungen, eine Impfung gibt es nicht. Üblicherweise verbreiten sich die Viren über Urin, Kot und Speichel infizierter Nagetiere.

Auch interessant

Bakterien-Alarm im Dunkelsteinerwald

Reinhold Messner spricht über sein Vermögen

Tojners Heumarkt-Hochhaus braucht UVP-Prüfung

Im April sorgte ein Ausbruch des gefährlichen Virus während einer Reise des Kreuzfahrtschiffes "Hondius" von der Südspitze Argentiniens zu den Kapverden weltweit für Schlagzeilen. Insgesamt wurden zwölf Menschen positiv auf das Virus getestet, bei einem weiteren Fall galt die Infektion mit dem Virus als wahrscheinlich. Drei Passagiere starben. Anfang Juli erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch für beendet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Behörden warnen vor Trinken von Wasser aus Gebirge

Trump: Infantino soll neuer UN-Generalsekretär werden

Kroatien-Chaos schockt Urlauber

Tornado und Monster-Hagel verwüsten Adrikaküste

Kroatien-Schock: Erster Urlaubsort verbietet Alkohol

3 Meter! Skigebiet versinkt im Schnee

So teuer ist der Iran-Krieg für die USA

Brexit-Politikerin mit 21 Hammer-Schlägen getötet

Eskalation im Iran: Erstmals wieder Explosionen in Teheran

Experte über Selenskyj-Beben: "Schuss ins eigene Knie"