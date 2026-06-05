Leck an der ISS: Astronauten vor Evakuierung

Großer Alarm im All: Wegen eines gefährlichen Luftlecks im russischen Teil der ISS mussten sich die Astronauten in Schutzräume begeben. Nun droht eine Evakuierung der Raumstation.

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Die Lage auf der Raumstation ISS spitzt sich zu, weshalb sich die Besatzung nun sogar auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet.

Wie Nasa-Sprecherin Bethany Stevens in einem aktuellen Statement auf der Plattform X mitteilte, ist ein Luftleck im Verbindungstunnel des Dienstmoduls "Swestka" aufgetreten. Für die Astronauten bedeutete das umgehend, sich in die dafür vorgesehenen Schutzräume zu flüchten. Auch in Österreich verfolgen Weltraum-Interessierte die Entwicklungen im Orbit gespannt.

Suche nach der Ursache

Die US-Weltraumbehörde und die russischen Kollegen versuchen das Problem in den Griff zu bekommen. Zu den genauen Hintergründen gab die Sprecherin nähere Details bekannt. Stevens erklärte: "Der Verbindungstunnel des Dienstmoduls Swesda weist seit einiger Zeit Risse und Undichtigkeiten auf, die von Roskosmos bisher so weit wie möglich behoben wurden."

Gemeinsame Arbeit im All

Gemeinsam mit den russischen Kosmonauten arbeite man nun intensiv daran, "die Ursache der Risse zu ermitteln". Wie gefährlich das Luftleck für die langfristige Sicherheit der gesamten Station ist, bleibt abzuwarten. Die Astronauten bleiben vorerst in erhöhter Alarmbereitschaft, um im Ernstfall die ISS schnell verlassen zu können.