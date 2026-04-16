Trump verkündet Deal: Israel und Libanon stimmen zehntägiger Waffenruhe zu

Im Nahen Osten gibt es überraschend Bewegung: Israel und der Libanon haben sich laut US-Präsident Donald Trump auf eine befristete Feuerpause geeinigt. Die Waffenruhe soll zehn Tage dauern und bereits am Donnerstag starten.

Israel und der Libanon haben sich nach Angaben von Donald Trump auf eine zehntägige Waffenruhe verständigt. Die Feuerpause solle noch am Donnerstag beginnen, teilte er auf Truth Social mit. Die Einigung kommt mitten im anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Ziel der Pause ist es, die Kämpfe zumindest vorübergehend zu stoppen und Raum für weitere Verhandlungen zu schaffen.

Er habe „ausgezeichnete Gespräche“ mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu geführt.

Start am Abend geplant

In Kraft treten soll der Waffenstillstand um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit. Das entspricht 23.00 Uhr MESZ. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, einen formellen zehntägigen Waffenstillstand einzuleiten, um den Weg für Frieden zu ebnen.

USA treiben Friedensplan voran

Trump erklärte außerdem, er habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer dauerhaften Friedenslösung zu arbeiten.

Auch die Hisbollah bestätigte die Angaben. Der iranische Botschafter in Beirut habe die Miliz darüber informiert, sagte Hassan Fadlallah. Die mögliche Waffenruhe sei das Ergebnis iranischer diplomatischer Bemühungen.

Lage bleibt angespannt

Trotz der Einigung ist die Situation weiterhin fragil. Kämpfe und Spannungen könnten jederzeit wieder aufflammen, da zentrale Konfliktpunkte ungelöst bleiben. Dennoch richtet sich der Blick jetzt auf die kommenden Tage: Ob die Waffenruhe hält, könnte entscheidend für die weitere Entwicklung im Nahen Osten sein. Laut Fadlallah hänge alles davon ab, ob sich Israel verpflichte, sämtliche Feindseligkeiten einzustellen.