Nachhaltige Siedlung "Am Wienerfeld West" voll auf Kurs

Die ersten 30 Bewohner sind daran, das ökologisch und sozial nachhaltige Wohnbauprojekt im 10. Bezirk zu beziehen.

Mit der Finalisierung des ersten neu errichteten Wohnhauses in Wienerfeld West konnten elf zeitgemäße und erschwingliche Gemeindewohnungen an ihre Bewohner übergeben werden. Parallel dazu begann die zweite Bauphase, die vierzig zusätzliche Gemeindewohnungen, ein Geschäftslokal sowie eine Tiefgarage umfasst und damit das Wohnangebot sowie die Infrastruktur im Viertel weiter ausbaut. Insgesamt entstehen in der Siedlung rund 300 neue, leistbare und barrierefrei zugängliche Gemeindewohnungen.

Die Neubauten - der bereits fertiggestellte erste Bauteil ebenso wie der nun folgende - werden in Holz- beziehungsweise Holz-Hybridbauweise nach den Kriterien des klimaaktiv-Standards "Silber" realisiert. Sie verfügen über erneuerbare Energielösungen, wie Luftwärmepumpen und Photovoltaik. Begrünte Fassaden, vielfältige Frei- und Aufenthaltsbereiche sowie gemeinschaftlich nutzbare Zonen schaffen ein lebendiges, nachhaltiges Wohnumfeld. Private Balkone und Terrassen, barrierefreie Zugänge, neue Wegeführungen und gemeinschaftliche Gärten sollen indessen das Miteinander stärken und das Grätzl zu einem zukunftsfitten, lebenswerten Wohnort machen.

Stimmen zum Wohnbauprojekt

"Wir errichten aktuell 1.000 neue Gemeindewohnungen in allen Teilen Wiens. Denn ein leistbares und sicheres Zuhause ist das Um und Auf für Lebensqualität und Zusammenhalt in unserer Stadt. Dabei spielt auch die Ergänzung und Erneuerung von bestehenden Wohnhausanlagen eine wichtige Rolle. Die Neugestaltung der Siedlung Am Wienerfeld West ist deshalb ein Vorzeigebeispiel, wie sozialer Wohnbau heute gestaltet wird, der modern, barrierefrei und klimafreundlich ist: ein Zuhause zum Wohlfühlen. Dazu garantieren unbefristete Mietverträge, der Verzicht auf Eigenmittel oder Kautionszahlungen, leistbare und transparente Mieten den Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und Leistbarkeit von Anfang an", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

"Die Bewohnerinnen und Bewohner des ersten Neubauabschnitts können sich über leistbare, hochwertige Gemeindewohnungen mit viel Grünraum freuen. Photovoltaik, Wärmepumpen, begrünte Fassaden und – besonders wichtig für junge Familien und die ältere Generation – ein barrierefreier Zugang zu allen Wohnungen sorgen für hohen Wohnkomfort. Ein großes Plus sind zudem die großzügigen Gemeinschaftsflächen zum Spielen, Garteln und Erholen sowie die fußläufige Nähe zum Naherholungsgebiet Wienerberg", ergänzt Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz.