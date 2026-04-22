Anmelde-Start für VHS Sommer-Lernstationen

Die VHS Sommerlernstationen (WienerSommerLernen) bieten Wiener Schülern auch in diesem Jahr erneut gratis Unterstützung in den Unterrichtsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Der Startschuss für die Anmeldung zu den VHS Sommerlernstationen erfolgt am 27. April. Im Rahmen des WienerSommerLernens erhalten Wiener Schüler auch heuer wieder kostenfreie Unterstützung in den wichtigsten Unterrichtsfächern.

Zwischen 27. Juli und 3. September stehen die Lernstationen in Deutsch, Mathematik, Englisch sowie im Angebot "Deutsch Start" bereit. Sie helfen dabei, den Lernstoff zu wiederholen und zu festigen und bieten damit eine gute Vorbereitung auf das nächste Schuljahr oder mögliche Nachprüfungen.

Für Deutsch, Mathematik und Englisch werden insgesamt 4.980 Plätze angeboten, zusätzlich gibt es 1.460 Plätze für "Deutsch Start", das sich an Kinder richtet, die neu Deutsch lernen. Damit stehen - wie bereits im Vorjahr - insgesamt 6.440 Plätze für Wiener Schüler aus Volks-, Mittel- und AHS-Unterstufen zur Verfügung. Die Anmeldung beginnt am 27. April und erfolgt wochenweise für den jeweils gewünschten VHS-Standort.

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"Bildungserfolg darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen. Die VHS Sommerlernstationen sind kostenlos und offen für alle - damit jedes Kind die Chance bekommt, gestärkt ins neue Schuljahr zu gehen oder eine Wiederholungsprüfung zu schaffen. Mit 6.440 Plätzen schaffen wir ein umfassendes Angebot, das wirkt", erklärt Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Kostenlose und gezielte Lernunterstützung spiele für viele Kinder in den Sommerferien eine zentrale Rolle, wie VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger betont: "Die Sommermonate bieten einen wertvollen Freiraum, um abseits des schulischen Alltags Lernthemen fokussiert anzugehen. Die VHS-Sommerlernstationen schaffen dafür einen bewährten Rahmen: Hier wird mit Freude gelernt, gezielt unterstützt und Wissen aufgebaut, das im kommenden Schuljahr Sicherheit gibt."