Orban weg - Druschba-Pipeline repariert

Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline nach Europa abgeschlossen

Die Druschba-Pipeline, durch die russisches Öl nach Europa fließt, ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wieder betriebsbereit.

Die Ukraine habe die Reparaturarbeiten an dem durch russischen Beschuss beschädigten Abschnitt abgeschlossen.

Milliarden-Mittel

Der Präsident erklärte, die Ukraine mache Öllieferungen an EU-Staaten von der Freigabe der für die Ukraine vorgesehenen Milliarden-Mittel abhängig, die zuletzt von Ungarn und der Slowakei blockiert wurden.

Ungarn hatte mit Verweis auf die ausbleibenden Druschba-Öllieferungen sowohl ein EU-Darlehen für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro als auch das neue Sanktionspaket gegen Russland blockiert.

Am Mittwoch sollen die Botschafter der EU-Länder über die Auszahlung des im Dezember beschlossenen 90-Milliarden-Kredits abstimmen. Um die für die Auszahlung notwendige Anpassung des EU-Haushalts zu beschließen, müssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte dazu am Dienstag, sie erwarte "einige positive Entscheidungen".

Die Druschba-Pipeline transportiert normalerweise russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Sie war nach ukrainischen Angaben im Jänner bei einem russischen Angriff beschädigt und deshalb vorübergehend stillgelegt worden. Ungarn und die Slowakei warfen Kiew vor, Reparaturen an der Leitung zu verzögern und die mutmaßlichen Schäden als Vorwand für eine Stilllegung zu nutzen.