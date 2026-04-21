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© Getty

Laut Geheimdienst

So manipuliert Putin seine Wirtschaftsdaten

21.04.26, 10:49
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Der schwedische Militärgeheimdienst (Must) geht davon aus, dass Russland seine wirtschaftlichen Daten schönt. 

Der Geheimdienst erklärte am Dienstag, dass Russland wahrscheinlich mit einer "höheren Inflation und einem größeren Haushaltsdefizit" zu kämpfen habe, als es nach außen hin darstelle. Wirtschaftsdaten würden offenbar "manipuliert, um widerstandsfähiger zu erscheinen".

"Trotz der jüngsten Phase hoher Ölpreise, die Russland höhere Einnahmen beschert hat, wäre ein Preis von über 100 Dollar pro Barrel über ein ganzes Jahr hinweg erforderlich, um das russische Haushaltsdefizit auszugleichen", erklärte der Must.

Allerdings habe die schwache Konjunktur "keinen Einfluss auf die strategischen Ziele" des Kreml, erklärte Geheimdienstchef Thomas Nilsson. Moskau sei entschlossen, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen und "hybride" Aktivitäten in EU- und NATO-Ländern durchzuführen. "Die wirtschaftlichen Zwänge und Sanktionen wirken sich jedoch darauf aus, welche militärischen Kapazitäten Russland aufbieten kann und wie schnell dies geschehen kann."

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